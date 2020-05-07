17:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Кровь ламы поможет бороться с вирусами
Новая технология склеивания антител выглядит перспективной.
Сейчас на слуху коронавирусы, о которых долгое время широкой публике ничего не было известно. Всемирная организация здравоохранения, вероятно, сильно опоздала проявить к ним интерес. Зато теперь она предупреждает: следующим возбудителем пандемии может стать один из буньявирусов. А ученые уже готовятся встретить новый патоген.
Более 20 лет исследователи с переменным успехом пытались придумать, как использовать антитела в лечении бактериальных и вирусных инфекций. Теперь команда ученых из Wageningen Bioveterinary Research (независимый исследовательский центр и одновременно национальная лаборатория Нидерландов по защите животных и человека) предложила новый подход — склеивание крошечных антител из крови ламы с помощью бактериального суперклея — и обнаружила, что в таком виде антитела защищают мышей от двух опасных вирусов и, вероятно, будут противодействовать и другим патогенным микроорганизмам.
Антителами уже можно лечить множество заболеваний, в том числе самые сложные — злокачественные и аутоиммунные. Несколько
Так вот, команда ученых из Wageningen Bioveterinary Research решила проверить, смогут ли миниатюрные антитела обеспечить защиту от буньявирусов, которые, как предупредила Всемирная организация здравоохранения, могут стать причиной будущих эпидемий.
Исследователи проверили, как работают антитела против двух таких вирусов. Вирус лихорадки
После инъекции вирусов ламам ученые изолировали иммунные клетки, которые начали производить более 70 разновидностей антител, которые распознавали и захватывали белки двух вирусов.
Чтобы определить, насколько действенны эти антитела, исследователи проверили, могут ли молекулы остановить проникновение вирусов в клетки почек обезьян (in vitro). По отдельности эффективность антител была невелика, поэтому они прибегли к бактериальному суперклею, который состоит из двух типов фрагментов белка из бактерий Streptococcus pyogenes, и связали с его помощью три антитела из крови ламы. Результат превзошел ожидания: связанные антитела намного лучше, чем отдельные, предотвращают проникновение обоих вирусов в клетки.
Затем ученые проверили, как склеенные антитела работают у мышей, которым были впрыснуты смертельные титры вируса. Контрольная группа, инфицированная вирусом лихорадки
Исследование показывает, что подход с использованием малых антител возможен и предоставляет новые возможности. Но исследователям
Вероятно, метод можно было бы использовать и для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, вызвавшим пандемию, но работа еще слишком далека от завершения.
Анатолий Кривов