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17:21 (мск), источник: ТАСС

Около 2 млн человек зарегистрировались для участия в акции «Бессмертный полк — онлайн»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Около 2 млн граждан подали заявки на участие в акции «Бессмертный полк — онлайн», которая пройдет в День Победы, сообщил в четверг сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров в ходе онлайн-конференции.

Источник: РИА "Новости"

«Чуть больше недели прошло с того момента, когда мы в этой студии презентовали этот проект, за столь небольшое время мы уже получили около 2 млн заявок на участие», — заявил Макаров.

По его словам, количество заявок увеличивается с каждым днем, таких «внушительных результатов» удалось достичь в том числе благодаря СМИ, которые рассказывали о проекте.

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Макаров отметил, что поскольку традиционно шествие «Бессмертного полка» начиналось в 15 часов, организаторы решили принимать анкеты для участия в онлайн-шествии до 15:00 мск 9 мая. Онлайн-шествие начнется 9 мая в Петропавловске-Камчатском в 11 часов и продлится не один день. «Технические возможности не позволяют нам за один день показать несколько миллионов человек так, чтобы можно было внимательно и с большим уважением рассмотреть ветеранов, прочитать их имена. Поэтому шествие в Сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется для того, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками нашего виртуального полка, шагающего по Красной площади», — подчеркнул Макаров.

Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на различных онлайн-платформах, на портале «Бессмертного полка России».

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