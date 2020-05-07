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18:32 (мск), источник: ТАСС Наука

Ожирение удвоило риск госпитализации при заражении коронавирусом

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Ученые из Великобритании определили факторы, которые повышают риск заполучить коронавирусную инфекцию.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 07.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 784 085+74 285
Скончалось264 679+4 984
Выздоровело1 255 685+30 321
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Источник: Ehimetalor Akhere Unuabona/CC0

Наиболее значимыми оказались ожирение, курение и медленная ходьба. Предварительные результаты исследования специалисты опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv, кратко об этом пишет The Times.

После начала вспышки коронавируса нового типа в Китае медики и биологи обнаружили, что SARS-CoV-2 значительно чаще поражает людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков.

В частности, кардиологические проблемы повышают вероятность гибели от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза.

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Ученые из Университета Глазго (Великобритания) решили проверить, какие еще факторы могут влиять на риск заполучить коронавирусную инфекцию. Для этого они воспользовались данными проекта UK Biobank. В этом проекте участвуют сотни тысяч жителей Великобритании — они жертвуют проекту образцы своей ДНК, а также заполняют несколько опросников, в которых рассказывают о своих привычках и физической активности.

С помощью статистического анализа исследователи изучили данные более чем 428 тыс. добровольцев, у 340 из которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Результат показал, что наиболее значимым фактором для попадания в больницу с COVID-19 стало ожирение, за ним следовали курение и привычка медленно ходить.

При этом ожирение удваивало риск попасть в больницу с коронавирусной инфекцией.

Авторы нового исследования не выясняли, почему именно ожирение осложняет ход болезни. Согласно предыдущим исследованиям, это может происходить из-за того, что из-за ожирения организм вырабатывает больше молекул рецептора ACE2. Именно с помощью этого рецептора коронавирус нового типа проникает в здоровые клетки.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

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