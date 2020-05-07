Ожирение удвоило риск госпитализации при заражении коронавирусом

Наиболее значимыми оказались ожирение, курение и медленная ходьба. Предварительные результаты исследования специалисты опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv, кратко об этом пишет The Times.
В частности, кардиологические проблемы повышают вероятность гибели от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза.
Ученые из Университета Глазго (Великобритания) решили проверить, какие еще факторы могут влиять на риск заполучить коронавирусную инфекцию. Для этого они воспользовались данными проекта UK Biobank. В этом проекте участвуют сотни тысяч жителей Великобритании — они жертвуют проекту образцы своей ДНК, а также заполняют несколько опросников, в которых рассказывают о своих привычках и физической активности.
С помощью статистического анализа исследователи изучили данные более чем 428 тыс. добровольцев, у 340 из которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Результат показал, что наиболее значимым фактором для попадания в больницу с COVID-19 стало ожирение, за ним следовали курение и привычка медленно ходить.
Авторы нового исследования не выясняли, почему именно ожирение осложняет ход болезни. Согласно предыдущим исследованиям, это может происходить
Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.