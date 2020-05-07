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22:55 (мск), источник: РИА Новости

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 07.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 815 561+83 515
Скончалось267 469+5 952
Выздоровело1 266 479+33 008
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Источник: РИА Новости

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте — только в масках, только в перчатках», — сказал он, в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, планируется ли введение дополнительных мер по соблюдению социальной дистанции в общественном транспорте.

Продление ограничений

Ранее градоначальник объявил о продлении части ограничительных мер и режима самоизоляции в столице до 31 мая.

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Собянин уточнил, что цифровые пропуска для поездок можно будет получить два раза в неделю, а для поездок в медучреждения и для волонтерства — ежедневно.

При этом с 12 мая московские власти разрешили работу промышленных и строительных предприятий. Однако мэр предупредил, что ограничения могут быть вновь введены, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

В свою очередь, на предприятия, работа которых разрешена, не могут ходить сотрудники с высокой температурой и признаками ОРВИ.

В столице также ввели масочный режим, в том числе в любом виде общественного транспорта и на рабочем месте.

За отсутствие медицинской маски грозит штраф.

Коронавирус в России

По последним данным, в России 177 тысяч заболевших COVID-19, 1625 человек скончались, почти 24 тысячи излечились. Более половины от числа инфицированных — 92 тысячи — приходится на столицу, где от COVID-19 умерли 905 пациентов.

При этом, по словам Собянина, реальное число зараженных коронавирусом в Москве может достигать 300 тысяч.

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