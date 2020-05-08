02:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Российские звезды лишатся недвижимости за рубежом из-за пандемии
Российским звездам приходится массово распродавать заграничную недвижимость
«Наши артисты нахапали по несколько квартир! И в
Продюсер заявил, что у него тоже есть дом в США площадью около тысячи квадратных метров. Он должен платить 89 тысяч долларов в виде налога на недвижимость вместо 44 тысяч долларов, которые вносил ранее. По мнению Разина, никто из звезд не готов будет отдавать такие деньги, поэтому многие лишатся имущества.
Вся их недвижимость за рубежом под огромным ударом, я не удивлюсь, если у них дома просто отберут и раздадут бедным. Распродают сейчас все, но там это никому не нужно.
Российский