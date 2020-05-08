Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Шершней-убийц» впервые заметили в США Сотни огромных шершней впервые были замечены в Соединенных Штатах
Фоторепортажи
22День работников скорой медицинской помощи в России
26«Лучше меньше, да лучше»
04:46 (мск), источник: Газета.Ру

В каких странах можно регистрировать брак онлайн

Пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы влюбленных всего мира: женихи и невесты, назначившие свадьбы на конец марта или апрель, вынуждены переносить церемонии бракосочетания. Однако в некоторых странах им пошли навстречу и разрешили официально регистрировать брак без личного присутствия — в режиме онлайн. Где можно стать мужем и женой благодаря высоким технологиям, читайте в материале «Газеты.Ru».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 08.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 845 607+90 266
Скончалось269 564+5 733
Выздоровело1 282 930+37 517
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

Пандемия COVID-19 заставила власти некоторых стран или отдельных штатов государств пойти навстречу особенной категории населения — влюбленным. Там, где сохраняются карантинные ограничения, женихам и невестам начинают разрешать заключать официальные браки, выдавая им виртуальное свидетельство — несмотря на то, что повсюду, в том числе и в России, женихи и невесты всегда должны были присутствовать при регистрации союза лично. Теперь даже люди, находящиеся далеко друг от друга и вынужденные отложить свадьбу из-за пандемии, женятся, не дожидаясь, когда страны откроют границы, и самолеты снова начнут летать.

С 1 мая получать виртуальные свидетельства о браке без личного присутствия разрешили жителям Калифорнии — соответствующее распоряжение выпустил губернатор штата Гевин Ньюсом.

Разрешение временное — оно будет действовать 60 дней: в этот период чиновники, находясь дома в самоизоляции, могут проводить проводить регистрацию браков при помощи видеоконференций и выдавать документы, подтверждающие брачные союзы.

Новость
Как свекрови и тещи, пожертвовавшие всем ради детей, портят им жизнь и брак

На то, чтобы отработать технические детали, властям Калифорнии потребовалось несколько дней — но уже 5 мая жители Сан-Хосе Лов и Сарита Сингхал стали первой парой, воспользовавшейся разрешением губернатора.

Молодые люди поженились через Zoom в присутствии многочисленных друзей и родственников из Индии — брак был зарегистрировал чиновницей округа Санта-Клара Синди Чавес. Изначально церемония их бракосочетания была назначена на 19 марта, однако пандемия коронавирусной инфекции смешала их планы. И все же ждать возможности сказать «Я согласна» и «Я согласен» после снятия карантинных ограничений они не стали — и в результате станцевали под песню Эда Ширана и разрезали свадебный торт на глазах гостей, наблюдавших за первой онлайн-свадьбой в Калифорнии с экранов своих компьютеров. Медовый месяц на круизном лайнере в Мексике, правда, пришлось совсем отменить.

Губернатор Нью-Йорка разрешил парам официально вступать в брак в режиме онлайн еще в апреле — после того, как 20 марта закрылись отделы регистрации браков в муниципалитетах.

Когда речь заходит о браке, нет никаких оправданий. Вы можете сделать это через Zoom.
Эндрю Куомо
губернатор Нью-Йорка

После этого мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и спикер городского совета Кори Джонсон объявили о запуске «Проекта «Купидон» — специальной платформы, на которой с мая могут зарегистрировать свой союз влюбленные, проживающие в городе.

Новость
Без наличных и офисов: какой будет наша жизнь после пандемии?

Она позволяет назначить виртуальную встречу с чиновником, который оформит брак, загрузить документы, необходимые для получения свидетельства о браке, а после окончания церемонии получить подписанные бумаги.

Жениться при помощи видеосвязи разрешили и в Марокко — здесь соответствующий указ выпустило министерство юстиции. Оно же разработало специальную платформу, где можно зарегистрировать брак.

Однако для того, чтобы это сделать, жениху и невесте все равно необходима помощь нотариуса. «Процедура не так проста, как думают люди, — объяснил порталу Middle East Online адвокат Захария Мрини. — Брачующиеся должны собрать необходимые юридические документы, чтобы доказать свое соответствие друг другу, и передать их адулу, то есть нотариусу».

Лишь нотариус сможет загрузить документы и предоставить их в суд по семейному праву, который выдаст разрешение на брак.

После того, как жених и невеста его получат, они смогут подписать брачный сертификат лично, в офисе нотариуса.

Новость
Карантин не помеха. Как люди женятся и устраивают массовые акции онлайн

Похожую систему запустили в апреле и в ОАЭ, с той лишь оговоркой, что здесь документы собираются и предоставляются для юридического одобрения в онлайн-формате: после этого жители и граждане эмиратов могут договариваться со священнослужителем, который проведет церемонию по видеосвязи. Кстати, именно таким образом поженились в Абу-Даби англичанин Лиэм Бек и француженка Солен Монтьеж, церемонию для которых провел при помощи Zoom священник англиканской церкви Эндрю Томпсон из своего дома в Мушарифе, пригороде Абу-Даби.

Жениться онлайн разрешили и влюбленным штата Селангор в Малайзии — благодаря этому решению местного Исламского религиозного департамента 22 апреля там смогли пожениться 25-летние Сити Джаслин и Мухаммад Амир, которые шли к этому моменту семь лет.

Правда, молодые люди находились в разных жилищах: по закону на свадьбе невесту сопровождали ее отец и двое свидетелей, а жениху было достаточно появиться на экране одному.

Мы уже прошли все процедуры, требуемые Исламским религиозным департаментом, включая посещение курсов подготовки к свадьбе и сдачу теста на ВИЧ. К тому же у нашего одобрения от департамента истекает срок действия, поэтому мы решили, что лучше всего будет провести церемонию онлайн.
Сити Джаслин
цитата по порталу CNA

В результате две семьи установили Skype, отрепетировали церемонию за 24 часа до назначенного времени и проверили, насколько хорошо работает связь.

Свою свадьбу молодожены транслировали в прямом эфире на Facebook, так что увидеть ее смогли друзья и родственники. А их тред в Twitter, посвященный онлайн-бракосочетанию собрал более 79 тыс. лайков.

Анна Виноградова

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 08.05
 Основателя «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве
В США смоделировали термоядерный удар по Москве
Коронавирус COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231
В России четвертый день подряд фиксируется более 10 000 случаев коронавируса
В России за сутки коронавирус выявили у 10559 человек
Число больных с коронавирусом в России превысило 155 000 человек
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ
В Москве задержан банкир Олег Власов
Российские звезды лишатся недвижимости за рубежом из-за пандемии
Саакашвили назвал свое новое назначение «неординарным шагом»
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Коронавирус COVID-19: главные события 7 мая
Здоровье
В Италии заявили о создании способной убить коронавирус вакцины К клиническим испытаниям планируется приступить осенью.
Hi-Tech
Что происходит с ценами в России — яркие примеры В магазинах аномальные цены
Авто
Готов новый финский мотоцикл (дизайн необычный) Финская компания Verge Motorcy представила окончательную версию своего первого мотоцикла, который получит название Verge TS
Кино
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом Певица рассказала о своем самочувствии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Карантин опять продлевают? 380
Семья и интим. 100
Москва и область, бюджетники, с 12 выходим на работу или нет? 72
Клещ и подсолнечное масло 72
Леди
Дети войны рассказывают о своих судьбах в спецпроекте Леди Редакция Леди Mail.ru запустила спецпроект к 75-летию Победы.
Новости партнеров
Президент уже показывает, что государство должно поддерживать бизнес
"Бессмертный полк" онлайн
Коронавирус подтвердил
Предложение для бизнеса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь