12:43 (мск), источник: Аргументы и факты
Воздушный парад 9 мая 2020 года. Инфографика
9 мая 2020 года
Парад на Красной площади, шествие «Бессмертного полка» и многие другие мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесены. Их проведут после улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Однако в День Победы в Москве и во многих городах России запланированы воздушные военные парады, а вечером будут запущены праздничные салюты.
В небе над Москвой в параде авиационной техники примут участие 75 боевых самолетов и вертолетов — по числу лет со Дня Победы. По традиции воздушный строй возглавит самый большой в мире вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ними проследуют четверка
Далее в небе друг за другом появятся самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, три
По традиции завершат парад в небе над Москвой три авиагруппы. Сначала десять самолетов Су-35С, Су-34 и Су-30СМ продемонстрируют воздушное построение «Тактическое крыло». Затем экипажи пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на пяти самолетах Су-30СМ и четверке МиГ-29 выстроятся в знаменитый «Кубинский бриллиант». Воздушный строй замкнет шестерка штурмовиков Су-25, которая окрасит небо в цвета триколора.
Смотрите в инфографике АиФ.ru, в каком порядке военная авиация появится в небе над Москвой 9 мая 2020 года, в каких еще городах России пройдут воздушные парады и сколько в них будет участвовать техники.