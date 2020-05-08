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12:43 (мск), источник: Аргументы и факты

Воздушный парад 9 мая 2020 года. Инфографика

9 мая 2020 года из-за пандемии коронавируса не состоится юбилейный парад Победы на Красной площади, но в Москве и во многих городах России должны пройти воздушные парады.

Парад на Красной площади, шествие «Бессмертного полка» и многие другие мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесены. Их проведут после улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Однако в День Победы в Москве и во многих городах России запланированы воздушные военные парады, а вечером будут запущены праздничные салюты.

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В небе над Москвой в параде авиационной техники примут участие 75 боевых самолетов и вертолетов — по числу лет со Дня Победы. По традиции воздушный строй возглавит самый большой в мире вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ними проследуют четверка транспортно-боевых вертолетов Ми-35, пять вертолетов армейской авиации Ка-52 и столько же ударных вертолетов Ми-28Н.

Далее в небе друг за другом появятся самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, три военно-транспортных самолета Ил-76, три бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, а также стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Топливозаправщик Ил-78 и Ту-160 сымитируют дозаправку в воздухе. Также в воздушном параде над Красной площадью примут участие четверки многоцелевых истребителей МиГ-29, фронтовых бомбардировщиков Су-24, сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31К и многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

По традиции завершат парад в небе над Москвой три авиагруппы. Сначала десять самолетов Су-35С, Су-34 и Су-30СМ продемонстрируют воздушное построение «Тактическое крыло». Затем экипажи пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на пяти самолетах Су-30СМ и четверке МиГ-29 выстроятся в знаменитый «Кубинский бриллиант». Воздушный строй замкнет шестерка штурмовиков Су-25, которая окрасит небо в цвета триколора.

Смотрите в инфографике АиФ.ru, в каком порядке военная авиация появится в небе над Москвой 9 мая 2020 года, в каких еще городах России пройдут воздушные парады и сколько в них будет участвовать техники.

Воздушный парад 9 мая 2020 года
Источник:©Аргументы и факты
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