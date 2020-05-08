На балконе, в химзащите, в игре. 6 необычных свадеб времен пандемии

В химзащите, в одеялах и халате. Как только не приходят в ЗАГС в период пандемии молодожёны. Гостей приглашают по видеосвязи, а кому ловить букет невесты, выбирают рандомно. Всё это — новые тренды свадебной индустрии эпохи COVID-19.
Из-за пандемии свадебная индустрия сильно пострадала Многие пары решили отменить торжества. А убытки у свадебных фотографов, ведущих, ресторанов и ивент-агентств, по оценкам экспертов, могут достигать миллиардов рублей.
Но находятся и влюбленные, которые не боятся заразиться и продолжают играть свадьбы. Во имя любви, а не вопреки смерти.
Завернулись в одеяло
25 апреля в Невинномысске молодожены, несмотря на пандемию COVID-19, решили сыграть свадьбу. Однако наряды для торжества выбрали своеобразные — в духе домашней самоизоляции.
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Так, невеста вместо свадебного платья завернулась в одеяло, а жених сменил строгий костюм на халат.
Экстравагантную парочку, когда они выходили из ЗАГСа, на видео сняли очевидцы.
Невинномысцы поступок новобрачных оценили. «Молодцы. Прикольно. Зато не отменили. Кто хотел пожениться, поженились несмотря ни на что», — отметила в комментариях ellaandreychenko2911.
Нашлись и недовольные. «Наверное, всё-таки не есть хорошо такое грустное время отпечатать на своей свадьбе, — написала naika_n1. — И это всё останется в памяти, а потом будут показывать детям, мол, смотрите, был карантин, была мода на одеяла и подушки. Вот мы и решили надеть такой же наряд».
Кольца на цепочке
Новобрачные из Уфы устроили свадьбу в респираторах. 24 апреля Вячеслав Егоров и Валерия Валеева пришли в ЗАГС в респираторах и резиновых перчатках.
Гостей во время регистрации брака не было. Только фотограф. После того, как сотрудница ЗАГСа объявила супругов мужем и женой, они надели обручальные кольца на цепочки. Вячеслав Егоров был в резиновых перчатках, и украшение на палец ему просто не налезло. Целоваться тоже пришлось в респираторах.
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Свадебный танец пара исполнила прямо на улице перед Дворцом бракосочетаний под любимую мелодию из смартфона. Поздравления от гостей Егоровы принимали тоже в трендах новой реальности — по скайпу. Также по видеосвязи невеста и «кидала» букет незамужним подружкам — случайно выбрав одну из них. После обладательница букета получила его с курьером.
«Новая реальность — не повод отменить любовь, — рассказала в одном из интервью новоиспечённая свекровь Светлана Егорова. — Возможно, молодые захотят потом отметить шумную свадьбу, когда кончится карантин».
Тамада по скайпу
По скайпу свадьбу провели и молодожены из Кыргызстана — Искандер и Юлия. Вместе с гостями на торжество пригласили и тамаду и даже музыкантов с фокусником.
Всего к свадьбе подключились 40 гостей.
«Главное — не унывать, — рассказывает невеста Юлия Ким, — не загоняться. Просто быть счастливыми и весёлыми».
«Плюс у нас есть ещё 30 кг гречки и туалетная бумага», — смеётся Искандер Халмурзаев.
Заявление в ЗАГС молодожены успели подать до того, как в Бишкеке ввели чрезвычайное положение, и отменять торжество из-за пандемии не стали.
«Я очень сильно переживал, как будто первый раз в жизни вёл свадьбу, — рассказал тамада виртуальной свадьбы Урмат Асанбеков. — Переживал, вдруг нас в Кыргызстане неправильно поймут».
Сейчас Искандер и Юля ждут, когда угроза COVID схлынет и они смогут провести свадьбу по всем национальным традициям.
В химзащите
А в Риге молодожены пришли в ЗАГС в костюмах химической защиты. Первоначально эту фотографию в Инстаграме разместил бывший мэр латвийской столицы — Нил Ушаков. Позже он удалил фото из своего аккаунта. Но она, что называется, пошла в народ.
Всё, что известно о бракосочетании — оно состоялось в марте 2020 года.
Свадьба геймеров
Другая же пара решила сыграть свадьбу в симуляторе жизни Animal Crossing. Их планы на традиционное бракосочетание нарушила пандемия, поэтому жених Назмул Ахмед нашёл другой выход, чтобы порадовать любимую.
Так как они оба геймеры, он пригласил свою невесту под предлогом общей игры на остров от Nintendo, который заблаговременно украсил цветами и сердечками. Там же к паре присоединились и друзья, которые создали антураж настоящего праздника и свадебной церемонии.
«То, что произошло в игре, сделало меня такой счастливой, у меня даже не было слов, чтобы описать эмоции! Я хочу сказать, чтобы вы не расстраивались, если что-то пропускаете важное из-за пандемии. Для многих она стала ударом, — написала в комментарии к посту сама невеста. — Даже если у вас сорвалась свадьба, как у нас, вы все равно в выигрыше. Ведь у вас есть самый большой дар в жизни — ваша любовь!».
Свадьба на балконе
Не меньшую находчивость проявили и влюбленные из Испании. Они провели свою свадьбу… прямо на балконе. Гостями бракосочетания стали все соседи.
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Хосе Лопес и Дебора Гурреа планировали свадьбу давно, и совсем некстати в их жизнь ворвалась пандемия коронавируса. На помощь пришли друзья.
Утром того дня, в который и должна была состояться свадьба, в квартиру молодых людей пришёл курьер. Он принёс записку, в которой говорилось, что Хосе и Дебора должны надеть свадебные наряды и выйти на балкон. Не подозревая подвоха, они сделали так, как говорилось в записке. И увидели, что на всех соседних балконах стоят люди с цветами и воздушными шарами.
Жених с невестой выкрикивали клятвы, а соседи в ответ поддерживали их восторженными откликами.
Конечно, по окончании карантина Хосе и Деборе предстоит ещё посетить местные органы записи актов гражданского состояния и скрепить свой союз печатью и подписями. Но день своей настоящей свадьбы, на балконе, они запомнят навсегда!