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01:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Доказана способность коронавируса передаваться половым путем

Китайские ученые подтвердили, что коронавирус способен передаваться половым путем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование, опубликованное в издании Journal of the American Medical Association.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 08.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 836 205+87 246
Скончалось268 999+5 853
Выздоровело1 278 449+39 996
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На новый путь передачи заболевания указывают данные, полученные в результате тестирования пациентов мужского пола в городской больнице Шанцю (Китай). В сперме шести из 38 обследованных больных — или 16 процентах — были обнаружены следы SARS-CoV-2. Специалисты уточнили, что обследованные пациенты шли на поправку, но, видимо, все равно оставались заразными.

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Если сидишь дома

Ранее врачи предполагали, что возбудители COVID-19 могут находиться в сперме, как это было в случае с вызывающими лихорадку Зика или Эбола вирусами. Однако ранние тесты 12 заболевших мужчин показали отрицательный результат на SARS-CoV-2 в образцах спермы.

Ученые отмечают, что тесты проводились в небольшой группе людей, поэтому реальные данные могут измениться. Кроме того, доподлинно неизвестно, способны ли находящиеся в сперме возбудители коронавируса атаковать организм другого человека при половом контакте. «Влияние SARS-CoV-2 на мужское здоровье может коренным образом изменить профилактику заболевания», — приводит слова специалистов агентство.

Согласно выводу медиков, необходимо не только провести крупные исследования на эту тему, но и выяснить, как COVID-19 может влиять на репродуктивную систему пациентов в долгосрочной перспективе.

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Источник:©Аргументы и факты
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