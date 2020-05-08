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02:37 (мск), источник: ТАСС

Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/ — Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Победы и отдал приказ о праздничных салютах 9 мая. Об этом в пятницу сообщает газета «Красная звезда».

Источник: РИА "Новости"

«В ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов приказываю 9 мая 2020 г. в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий», — говорится в приказе, опубликованном в газете.

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Шойгу также отметил, что «особых слов благодарности в этот праздничный день заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, ставшие для всех нас образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к параду Победы 9 мая. Как сообщал Шойгу, Министерство обороны РФ подготовило юбилейную программу, которая позволит почувствовать россиянам праздничную атмосферу.

По словам главы Минобороны, 9 мая планируется проведение авиационной части парада. Кроме того, предусмотрен полет авиации в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом.

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