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07:04 (мск), источник: Аргументы и факты

Как ветеран в Великобритании собрал 28 млн фунтов для врачей?

30 апреля Томасу Муру исполнилось 100 лет. Незадолго до юбилея он попал в книгу рекордов гиннесса как старейший исполнитель, возглавивший британский музыкальный хит-парад. Но это не все, что следует знать о Муре.

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Ветеран Второй мировой просто хотел сделать что-то для службы здравоохранения Великобритании (NHS), а заодно отблагодарить медиков, которые помогли ему недавно в лечении рака и перелома шейки бедра. Вместе с дочерью Мур придумал акцию по сбору средств на одной из интернет-платформ. Он пообещал обойти на ходунках 100 раз свой двор до того, как ему исполнится 100 лет. Планировал собрать 1000 фунтов. Но уже через пару дней после начала «марафона» на его счет поступило более 5 млн фунтов пожертвований.

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Ветеран шел — и шли деньги, каждую секунду, со всех концов планеты. Сотый круг он закончил за две недели до столетия, собрав в итоге для NHS более 28 млн фунтов (32 млн евро). Финишную прямую Мур преодолел в прямом эфире Би-би-си, благодарил его министр здравоохранения: «Капитан Том, вы вдохновляете всех нас».

А капитан решил не останавливаться и поучаствовал в записи песни вместе с тенором Майклом Боллом и хором медиков. «You ll never walk alone» (рус. «Ты никогда не будешь одинок», написана в 1945 г., исполняли Синатра, Пресли, является также гимном фанатов «Ливерпуля») в их исполнении поднялась на вершину хит-парада и стала самым продаваемым британским синглом (средства от продажи идут в NHS).

И еще. Все письма, которые проходили через британскую почту с 27 апреля по 1 мая, маркировались одним и тем же штемпелем: «Счастливого 100-го дня рождения, капитан Томас Мур — герой, собравший деньги для NHS».

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