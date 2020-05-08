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06:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые назвали основную причину распространения коронавируса

Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете. Результаты их исследования публикует Daily Mail.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:32 MSK, 08.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 846 861+91 482
Скончалось269 584+5 753
Выздоровело1 285 807+40 389
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Источник: РИА "Новости"

Так, согласно выводам экспертов, страны, которые запретили международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией, нежели те, кто до сих пор не принял никаких мер.

«Мы проверили влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов. Выяснилось, что самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев COVID-19 в мире оказали именно авиаперевозки», — уточняется в исследовании.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Кроме того, ученые считают, что именно ограничение пассажирских авиаперелетов и закрытие границ может способствовать уменьшению темпа роста заболевших.

«Распространение COVID-19 в мире с 2019 по 2020 год сократится, если будут усовершенствованы меры тестирования и контроля на борту самолетов (например, быстрый скрининг и изолирование зараженных путешественников)», — заявили сотрудники университета, добавив, что это самое выгодное и правильное решение возникшей проблемы.

Ранее в апреле эксперт по городским стратегиям и управляющий директор компании Gensler London Яна Малкахи (Ian Mulcahey) заявил, что аэропорты сохранят ряд ограничений в работе после пандемии коронавируса. Предсказывая будущее воздушных гаваней, он отметил, что изменения в первую очередь коснутся прохождения проверок и системы безопасности, а также подачи еды и напитков.

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