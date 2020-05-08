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06:16 (мск), источник: Аргументы и факты

В Китае за сутки зафиксирован один новый случай COVID-19

Коронавирусом заразилась 45-летняя женщина в северо-восточной провинции Цзилинь.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:32 MSK, 08.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 846 861+91 482
Скончалось269 584+5 753
Выздоровело1 285 807+40 389
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Источник: Reuters

В Китае за минувшие сутки зафиксирован один случай коронавирусной инфекции, 36 пациентов выписаны из медучреждений, передает ТАСС со ссылкой на госкомитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

Как уточняется, коронавирусом заразилась 45-летняя женщина в северо-восточной провинции Цзилинь. Кроме того, под подозрением находятся три человека, прибывшие из-за рубежа в Шанхай.

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Всего с начала эпидемии в Китае было выявлено 82 886 случаев коронавируса, 4 633 человека умерли, почти 78 тысяч заболевших поправились. В лечебных учреждениях остаются еще 260 человек, в том числе 18 — в тяжёлом состоянии.

В стране зафиксировано 1 680 ввозных случаев коронавирусной инфекции, 219 пациентов продолжают лечение.

Под наблюдением специалистов также остаются 854 человека с положительным анализом на коронавирус, но без симптомов заболевания. За сутки было выявлено 16 таких граждан.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с победой над эпидемией нового типа коронавируса в КНР.

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