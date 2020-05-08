В Китае за сутки зафиксирован один новый случай COVID-19

В Китае за минувшие сутки зафиксирован один случай коронавирусной инфекции, 36 пациентов выписаны из медучреждений, передает ТАСС со ссылкой на госкомитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.
Как уточняется, коронавирусом заразилась 45-летняя женщина в
Всего с начала эпидемии в Китае было выявлено 82 886 случаев коронавируса, 4 633 человека умерли, почти 78 тысяч заболевших поправились. В лечебных учреждениях остаются еще 260 человек, в том числе 18 — в тяжёлом состоянии.
В стране зафиксировано 1 680 ввозных случаев коронавирусной инфекции, 219 пациентов продолжают лечение.
Под наблюдением специалистов также остаются 854 человека с положительным анализом на коронавирус, но без симптомов заболевания. За сутки было выявлено 16 таких граждан.
Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с победой над эпидемией нового типа коронавируса в КНР.