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08:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Ученые сообщили о выработке антител почти у всех переболевших коронавирусом

Группа исследователей под руководством вирусолога Флориана Краммера из научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai считают, что антитела вырабатываются почти у всех пациентов, переболевших коронавирусом. Об исследовании пишет The New York Times.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 08.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 847 047+93 828
Скончалось269 594+5 751
Выздоровело1 285 946+40 386
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Источник: Агентство «Москва»

Антитела вырабатываются вне зависимости от возраста, пола и тяжести болезни. Исследование проводилось по данным 624 больных. Сначала тесты на антитела дали положительный результат у 511 участников, у остальных их было слишком мало или не было вовсе. При повторном тестировании антитела обнаружили еще у 60 человек. По мнению ученых, это может говорить о том, что результаты анализов зависят от срока их проведения после выздоровления.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович ранее сообщила, что наличие антител к коронавирусу не гарантирует, что человек не заразится им снова.

В мире зарегистрировано 3,85 млн заразившихся COVID-19. Больше всего в США — 1,26 млн. Всего умерли около 270 тыс. человек.

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Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 08.05
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