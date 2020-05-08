Ученые сообщили о выработке антител почти у всех переболевших коронавирусом

Антитела вырабатываются вне зависимости от возраста, пола и тяжести болезни. Исследование проводилось по данным 624 больных. Сначала тесты на антитела дали положительный результат у 511 участников, у остальных их было слишком мало или не было вовсе. При повторном тестировании антитела обнаружили еще у 60 человек. По мнению ученых, это может говорить о том, что результаты анализов зависят от срока их проведения после выздоровления.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович ранее сообщила, что наличие антител к коронавирусу не гарантирует, что человек не заразится им снова.
В мире зарегистрировано 3,85 млн заразившихся COVID-19. Больше всего в США — 1,26 млн. Всего умерли около 270 тыс. человек.