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08:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: заражают ли дети взрослых и пора ли открывать школы?

Пожилым жителям Швейцарии, изолированным на время эпидемии Covid-19, разрешено снова видеться со своими внуками и внучками. Власти страны пришли к выводу, что дети в возрасте до 10 лет не могут передавать вирус взрослым, а значит, не представляют опасности для пожилых родственников.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 08.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 847 047+93 828
Скончалось269 594+5 751
Выздоровело1 285 946+40 386
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Источник: GETTY IMAGES

Запрет на близкие контакты даже с членами семьи был введен в качестве одной из ограничительных мер, призванных замедлить распространение коронавируса — наряду с закрытием школ, большинства магазинов, отменой массовых мероприятий и т. д.

Однако теперь страны, прошедшие первый пик эпидемии, начали пересматривать и ослаблять строгие требования социального дистанцирования — в первую очередь именно те, что связаны с детьми.

В Дании и Германии большинство школ уже открылось, хотя пожилым учителям по-прежнему рекомендовано работать из дома.

В результате некоторые уроки выглядят довольно странно: полтора десятка детей за соседними партами смотрят онлайн-трансляцию из квартиры педагога.

Занятия в Германии проходят в полупустых классах | Источник: GETTY IMAGES

В Хорватии, Нидерландах и нескольких других странах занятия начнутся на следующей неделе. А вот власти Италии и Испании категорически отказываются открывать учебные заведения до сентября.

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Большинство штатов США уже также объявили, что дети не смогут вернуться в класс по меньшей мере до конца учебного года — несмотря на настоятельные призывы президента Трампа.

Столь разный подход объясняется тем, что в научном сообществе нет единого мнения по поводу роли детей в эпидемии Covid-19.

Некоторые ученые полагают, что риск передачи инфекции детьми минимален и не оправдывает того ущерба, который наносит им закрытие школ и вынужденная социальная изоляция.

Другие призывают не спешить с отменой ограничительных мер, ссылаясь на то, что наши знания о новом вирусе по-прежнему крайне ограничены.

Загадочная инфекция

Закрытие школ стало одной из первоочередных мер в борьбе с эпидемией Covid-19 во многих странах — это проверенный и довольно эффективный метод обуздать начавшуюся вспышку гриппа или другой ОРВИ.

Источник: GETTY IMAGES

По словам врачей, именно в детских учреждениях респираторные инфекции обычно цветут буйным цветом: дети собираются в одном месте, активно контактируют, быстро заражают друг друга — и разносят болезнь дальше, в свои семьи.

Однако Covid-19, возможно, является исключением из этого правила.

Два исследования, проведенные в Китае совместно с ВОЗ, показали, что дети менее восприимчивы к новому коронавирусу, чем другие возрастные группы. А в случае заражения вероятность летального исхода у ребенка примерно в 2000 раз ниже, чем у людей старше 60 лет.

Более того, не до конца понятно, могут ли дети заражать взрослых в принципе.

С одной стороны, инфекция распространяется быстрее и проще, чем сезонный грипп, и было бы странно предполагать, что именно детей с их неокрепшим иммунитетом вирус почему-то чаще обходит стороной.

Что полезно знать
Если сидишь дома

С другой, исследования, проведенные в Исландии и Нидерландах, не выявили ни одного случая, когда инфицированный Covid-19 ребенок до 10 лет заразил кого-либо у себя дома. Да и опрошенные в Китае больные не смогли вспомнить подобных историй.

В итальянском городе Во в марте на наличие вируса проверили всех жителей города до единого — почти 3500 человек — причем дважды, с разницей в две недели. Инфекцию обнаружили примерно у 3% населения, но ни у одного из 234 детей в возрасте до 10 лет тест не оказался положительным.

Самым удивительным стал случай 9-летнего мальчика из Британии, который в январе подхватил Covid-19 от друга семьи на французском горнолыжном курорте. Симптомов у ребенка почти не было, так что он продолжал ходить на групповые занятия с инструктором и даже успел вернуться в школу до постановки диагноза.

За время болезни мальчика в близком контакте с ним успели побывать в общей сложности 72 человека, но вирус не был обнаружен ни у одного из них.

Особенно показательно то, что он не передал инфекцию даже двум своим сестрам, хотя в следующие два месяца все трое успели переболеть простудой и гриппом, заражая друг друга.

Эксперты британского Королевского педиатрического колледжа изучили уже более сотни научных статей о Covid-19, собирая данные о демографии нового вируса, и пришли к выводу: «Роль детей в передаче [инфекции] понятна не до конца, однако похоже, что значительной роли дети не играют».

«Некорректная информация»

Многие СМИ сочли это заключение достаточным, чтобы заявить: передача вируса взрослым от детей не зафиксирована — а следовательно, такие контакты можно в целом считать безопасными.

Источник: GETTY IMAGES
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Именно на основании этого обзора британских педиатров (и вышеупомянутого исследования ВОЗ) в Швейцарии было принято решение разрешить бабушкам и дедушкам видеться с внуками, а в Германии и ряде других европейских стран — начать открывать школы.

«Дети, безусловно, не являются движущей силой этой эпидемии, — заявил еще 17 апреля глава департамента инфекционных заболеваний швейцарского минздрава Даниэль Кох, объявляя о грядущем открытии школ. — Конечно, есть случаи заражения детей, в основном от собственных родителей. Но дети не являются переносчиками [вируса], он на них практически не оказывает влияния».

Однако сами авторы исследования утверждают, что их неверно поняли: конечно же, дети являются переносчиками коронавируса и могут заражать других, в том числе и взрослых.

https://twitter.com/RCPCHtweets/status/1255838973584379905?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1255838973584379905%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Ffeatures-52584702

(«Некоторые СМИ, ссылаясь на Королевский педиатрический колледж, сообщают некорректную информацию о том, что дети якобы не могут переносить Covid-19. Это заявление не отражает позицию колледжа и не имеет доказательной базы»).

На сегодняшний день у нас нет достаточных оснований предполагать, что ребенок, больной Covid-19, может быть хоть сколько-нибудь менее опасен для взрослого с точки зрения передачи заболевания, чем любой другой инфицированный взрослый.
Аласдейр Мунро
один из авторов научного обзора, педиатр-инфекционист Университетской клиники Саутгемптона

«Сейчас появляются данные, указывающие, что дети сами по себе менее восприимчивы к вирусу, чем взрослые, и среди них может быть меньше носителей болезни. Но очевидно лишь то, что дети переносят инфекцию в значительно более легкой форме», — подчеркивает он.

Оценка рисков

Статистика действительно показывает, что тяжелая форма Covid-19 встречается у детей крайне редко.

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В США, например, дети и подростки до 18 лет составляют лишь около 1,7% от общего числа инфицированных. Примерно такая же доля несовершеннолетних коронавирусных больных в Испании, Италии, Южной Корее и других странах.

Проведенное в Китае исследование показало, что 90% из более чем 2000 инфицированных детей перенесли Covid-19 в относительно легкой форме, хотя почти у 40% из них все же развилась пневмония — причем на фоне бессимптомного протекания болезни.

Более того, когда в Шэньчжэне медики проследили контакты инфицированных пациентов и проверили на наличие вируса 1300 людей, с которыми больные общались до постановки диагноза, выяснилось, что доля зараженных среди детей до 10 лет составляет ровно столько же, сколько и среди взрослых: 7−8%.

Именно поэтому ведущий вирусолог Германии Кристиан Дростен призывает в текущей ситуации крайне осторожно относиться к перспективе открытия школ и детских садов.

По его словам, открывать их нужно постепенно — неукоснительно соблюдая социальную дистанцию и другие меры безопасности.

На вопрос Би-би-си, можно ли все же считать безопасным общение бабушек и дедушек с внуками, эксперты отвечают весьма расплывчато.

«Сделать какое-либо обобщенное заявление по этому вопросу сложно, поскольку это зависит от специфических факторов риска как самого ребенка, так и конкретного пожилого родственника, — объясняет Аласдейр Мунро. — Причем с обеих сторон нужно учитывать как собственно вероятность контакта с вирусом, так и риск развития серьезных осложнений в случае заражения».

Кажется, лучше все же перестраховаться.

Николай Воронин, корреспондент по вопросам науки

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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