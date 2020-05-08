10:42 (мск), источник: Газета.Ру
«Слезы радости»: как Германия сдалась Жукову
75 лет назад Жуков принял капитуляцию Германии.
8 мая 1945 года по среднеевропейскому времени, когда в Москве уже наступило 9 мая, в Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Это был второй подобный документ. Первый подписали 7 мая в Реймсе, однако Иосиф Сталин отказался его принять и потребовал проведения еще одной церемонии, которая бы прошла по сценарию советской стороны. В итоге капитуляцию нацистов принимал командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Георгий Жуков.
Акт о капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне подписывался дважды. Впервые это произошло 7 мая 1945 года в Реймсе в 2 часа 41 минуту по среднеевропейскому времени. От лица Третьего рейха свою подпись под документом поставил начальник оперативного штаба Верховного командования вермахта
В качестве свидетеля акт скрепил своей подписью заместитель начальника штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез. Согласно достигнутым договоренностям, капитуляция нацистской Германии вступала в силу 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени и 9 мая в 01:01 по Москве.
Эти события не имеют единой интерпретации. Существует несколько версий того, как протекал процесс юридического оформления разгрома Германии, а также реакции на происходящее со стороны руководителей
Выставленные в Реймсе условия не понравились Иосифу Сталину, поскольку при таком варианте капитуляции ведущую роль играли союзники. Уже после подписания акта Суслопаров получил из Кремля телеграмму с категорическим запретом подписывать документ. Узнав о том, что подписание
«Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции», — заявил глава советского правительства.
Местом теперь был выбран берлинский район Карлсхорст. При этом
Сегодня мы больше будем думать о себе. А завтра мы должны отдать должное нашим русским товарищам, чья отвага на полях сражений стала одним из важнейших слагаемых нашей общей победы.
В СССР же на реймсский акт изначально был наложен запрет. Уже после подписания акта в Карлсхорсте его упоминали в советской и российской историографии как «предварительный протокол капитуляции».
А Суслопарова, которому опрометчивость могла стоить дальнейшей карьеры, Сталин простил. Символическим жестом стало включение его в состав делегации для участия в процедуре подписания акта под Берлином.
Для оформления собственного триумфа советская сторона выбрала двухэтажное здание бывшей столовой немецкого
Военнослужащие 5-й ударной армии оцепили Карлсхорст и улицы, по которым предстояло проехать англичанам, американцам и французам. Саперные части взрывали на дорогах от Темпельгофа до Карлсхорста остатки вражеских укреплений и баррикад, железобетонные колпаки. Бульдозеры и танки расчищали завалы и дороги.
«Утро 8 мая было
Под охраной британских офицеров в Карлсхорст была доставлена немецкая делегация, имевшая полномочия подписать акт.
В нее вошли начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, представитель люфтваффе
Представители государств антигитлеровской коалиции вошли в зал 8 мая 1945 года в 22:00 по среднеевропейскому времени (в полночь по Москве). Помимо основных участников церемонии в помещении присутствовали командующие советскими подразделениями, участвовавшими в штурме Берлина, а также журналисты.
«Все присутствовавшие повернули головы к двери, откуда сейчас должны были появиться те, кто хвастливо заявлял на весь мир о своей способности молниеносно разгромить Францию, Англию и не позже как в
Глава делегации Германии Кейтель предъявил документ о своих полномочиях, подписанный рейхсканцлером Карлом Деницем. У нацистов спросили, успели ли они ознакомиться с текстом акта о безоговорочной капитуляции. После утвердительного ответа представители вермахта подписали документ, составленный в девяти экземплярах: по три на русском, английском и немецком языках. Затем свои подписи поставили союзники.
Содержание документа почти дословно повторяло текст реймсского акта. В частности, подтверждалось время прекращения огня — 8 мая в 23:01 по Берлину. Кроме того, к требованиям прекратить военные действия и оставаться на своих местах добавилось требование о полном разоружении и передаче оружия и военного имущества союзным войскам. Была удалена преамбула: «Только данный текст на английском языке является авторитетным» и добавлена статья № 6 с указанием: «Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными».
Процедура подписания капитуляции завершилась 8 мая в 22:43 по среднеевропейскому времени, или 9 мая в 0:43 по Москве.
Один экземпляр был вручен Кейтелю, другой утром 9 мая отправили на самолете в Ставку Верховного главнокомандования вооруженными силами СССР.
«После подписания акта Кейтель встал
Заседание закрылось в 22:50 по Берлину (0:50 по Москве). После соблюдения всех формальностей в бывшей столовой немецкого
Жуков также рассказывал в своих мемуарах, что в беседах с английскими, французскими и американскими генералами выражалось взаимное желание «укрепить навсегда дружеские отношения между странами антифашистской коалиции». Расходились и разъезжались участники церемонии под звуки канонады, которая производилась из всех видов оружия по случаю Победы.
А вот как запомнил ту историческую ночь генерал Боков:
Банкет длился до 7 часов утра. Уже побледнел горизонт, наступил рассвет, солнечные блики заиграли на окнах, когда начался большой разъезд.
Но еще раньше радушные хозяева заметили, что
— А что особенно, по вашим наблюдениям, понравилось иностранным гостям?
— Водка, икра и папиросы «Казбек»
— Вот и подготовьте для них по пакету для каждого. Да не забудьте и летный состав…
— И для фашистской делегации? — наивно спросил хозяйственник
Лицо маршала посуровело, и он бросил сердито:
— Пакеты — только союзникам!
Советские граждане узнали о подписании капитуляции в Карлсхорсте из сообщения Совинформбюро 9 мая в 02:10 по Москве. Диктор Юрий Левитан зачитал акт о безоговорочной капитуляции Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. Вечером того же дня с обращением к народу выступил Сталин. Венчал дело артиллерийский салют 30-ю залпами из 1000 орудий.
Дмитрий Окунев