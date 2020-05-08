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14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

15 малоизвестных фактов о советском оружии Великой Отечественной войны

У легендарных винтовок, пистолетов и пулеметов необычные «биографии».

Источник: РИА "Новости"

Коллективное творчество

Знаменитая трехлинейка Мосина была основным стрелковым оружием пехоты СССР первого периода войны. Разработка была утверждена еще императором Александром III в 1891 году. Хотя винтовка носит имя конструктора Сергея Мосина, в ней были части, разработанные Наганом, а также предложенные полковником Роговцевым и комиссией, проводившей конкурс. У трехлинейки был долгий век — последнюю винтовку Мосина выпустили в 1965 году.

Источник: РИА "Новости"

Одолжили идею

Самозарядную винтовку Токарева образца 1940 года (СВТ-40) испытали боем во время советско-финской войны 1939−1940 годов. Оценив шедевр Федора Токарева, финны создали на базе СВТ-40 свою винтовку ТаРаКо.

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Взрывоопасный бутылкомет

В начале войны из-за больших потерь противотанковых орудий в советской армии стали массово использовать бутылкометы, метающие во вражескую технику бутылки с «Коктейлем Молотова». Им не хватало дальности, но вскоре инженер Цукерман разработал бутылкомёт, который мог метать бутылки с КС на дистанцию до 100 метров. Оружие было дешевым и эффективным, но опасным для самих метателей. Испытывая свою разработку, Цукерман попал в госпиталь с ожогами — бутылка разорвалась в стволе.

Источник: РИА "Новости"

Долгожители

Самые массовые танки Великой Отечественной войны Т-34 участвовали в парадах вплоть до 1985 года.

Всемирная слава

Советский станковый крупнокалиберный пулемёт ДШК, принятый на вооружение в 1939 году, эксплуатируется до сих пор. Модернизированный, он состоял или состоит на вооружении свыше 40 армий мира.

Источник: РИА "Новости"
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Опасная девушка

Советский оптический прицел ПУ (прицел укороченный) был создан в 1940 году для использования вместе со снайперским вариантом самозарядной винтовки Токарева (СВТ-40). Эту знаменитую разработку видели даже те, кто не интересуется оружием, благодаря фотографии снайпера Розы Шаниной. Улыбчивая девушка в форме позирует, держа в руках винтовку Мосина с прицелом ПУ. Роза погибла в 20 лет, но успела стать кавалером ордена Славы и была одной из первых женщин-снайперов, удостоенных этой награды.

Выкурить врага

С 1940 года на ленинградском заводе № 145 имени С. М. Кирова производился уникальный ампуломет 125 мм. Ампулометы заряжали стеклянными или жестяными ампулами с зажигательной смесью КС. Такое оружие было незаменимым, чтобы выкурить врага из ДОТа, ДЗОТа или накрыть окоп. Расчет ампуломета состоял из трех человек — наводчика, заряжающего и подносчика снарядов.

Источник: РИА "Новости"

Когда «родился» ТТ

Днем рождения знаменитого самозарядного пистолета ТТ считается 13 февраля 1931 года. В этот день на заседании Реввоенсовета СССР рассматривался вопрос о серийном заказе на «7,62-мм малый пистолет» — будущий легендарный ТТ.

Источник: Мария Сергеевна Шалаева/CC BY-SA 4.0

Миномет-лопата

Один из самых необычных образцов оружия Великой Отечественной войны — миномет-лопата. Легкий миномет калибра 37 мм был совмещен с саперной лопаткой. С таким оружием весом всего полтора килограмма боец мог не только сразу окопаться на поле боя, но и вести огонь легкими минами на дистанцию от 60 до 250 м. К началу войны в армию было поставлено свыше 15 тысяч таких изобретений.

Источник: MKFI/CC0

Отвергнутый дважды

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Гранатомет Дьяконова состоял на вооружении Красной Армии с конца 1920-х до начала 1940-х годов. Его использовали в Советско-финской войне, а вот в Великой Отечественной гранатомет продержался всего несколько месяцев. Осколочная граната оказалась малоэффективной и ненадежной, а сигнальные и осветительные гранаты постоянно выходили из строя.

К концу войны гранатомет появился в войсках снова, теперь уже с кумулятивной гранатой ВКГ-40, но опять не снискал популярности. У гранаты оказалась малая поражающая способность.

Источник: РИА "Новости"
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Герой игр

Пистолет-пулемет Шпагина (ППШ-40), наряду с винтовкой Мосина, стал одним из символов советского солдата времен Великой Отечественной войны. Он увековечен не только в многочисленных монументах, но и в компьютерных играх. ППШ-40 часто появляется в 3D-шутерах о Второй мировой войне. В 2016 году Тульский Государственный музей оружия разработал интерактивный симулятор «Оружие Героев». В нем одним из ключевых экспонатов является ППШ-41.

Источник: РИА "Новости"

Дьявольская бомба

К концу ВОВ на вооружение советской армии были приняты мощные осколочно-фугасные авиабомбы ОФАБ-100. При их метании с высоты 2 км в грунте образовывалась воронка диаметром 4,8 м, глубиной 1,7 м и объемом 10 кубических метров. Осколки при разрыве поражали все живое в радиусе 50 м и пробивали броню толщиной 40 мм на расстоянии 3 м.

Пулемет на лыжах

Знаменитый пулемет Максима в зимнее время устанавливали на лыжи, санки или на лодку-волокушу, с которых и вели огонь.

Источник: РИА "Новости"

Незаменимое ретро

Наганы, ставшие одним из символов русской революции 1917 года, продолжали применять и во время ВОВ. Они не выдерживали конкуренции с пистолетом ТТ, но были необходимы. Дело в том, что ТТ, в отличие от нагана, не мог стрелять через амбразуры танка.

Источник: РИА "Новости"

Лучшее оружие

Пистолет-пулемет Судаева (ППС), который был принят на вооружение в 1942 году и используется в некоторых странах до сих пор, нередко называют лучшим пистолетом-пулеметом Второй мировой войны.

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