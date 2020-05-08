14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
15 малоизвестных фактов о советском оружии Великой Отечественной войны
У легендарных винтовок, пистолетов и пулеметов необычные «биографии».
Знаменитая трехлинейка Мосина была основным стрелковым оружием пехоты СССР первого периода войны. Разработка была утверждена еще императором Александром III в 1891 году. Хотя винтовка носит имя конструктора Сергея Мосина, в ней были части, разработанные Наганом, а также предложенные полковником Роговцевым и комиссией, проводившей конкурс. У трехлинейки был долгий век — последнюю винтовку Мосина выпустили в 1965 году.
Самозарядную винтовку Токарева образца 1940 года (СВТ-40) испытали боем во время
В начале войны
Самые массовые танки Великой Отечественной войны Т-34 участвовали в парадах вплоть до 1985 года.
Советский станковый крупнокалиберный пулемёт ДШК, принятый на вооружение в 1939 году, эксплуатируется до сих пор. Модернизированный, он состоял или состоит на вооружении свыше 40 армий мира.
Советский оптический прицел ПУ (прицел укороченный) был создан в 1940 году для использования вместе со снайперским вариантом самозарядной винтовки Токарева (СВТ-40). Эту знаменитую разработку видели даже те, кто не интересуется оружием, благодаря фотографии снайпера Розы Шаниной. Улыбчивая девушка в форме позирует, держа в руках винтовку Мосина с прицелом ПУ. Роза погибла в 20 лет, но успела стать кавалером ордена Славы и была одной из первых
С 1940 года на ленинградском заводе № 145 имени С. М. Кирова производился уникальный ампуломет 125 мм. Ампулометы заряжали стеклянными или жестяными ампулами с зажигательной смесью КС. Такое оружие было незаменимым, чтобы выкурить врага из ДОТа, ДЗОТа или накрыть окоп. Расчет ампуломета состоял из трех человек — наводчика, заряжающего и подносчика снарядов.
Днем рождения знаменитого самозарядного пистолета ТТ считается 13 февраля 1931 года. В этот день на заседании Реввоенсовета СССР рассматривался вопрос о серийном заказе на «7,62-мм малый пистолет» — будущий легендарный ТТ.
Один из самых необычных образцов оружия Великой Отечественной войны —
Гранатомет Дьяконова состоял на вооружении Красной Армии с конца 1920-х до начала 1940-х годов. Его использовали в
К концу войны гранатомет появился в войсках снова, теперь уже с кумулятивной гранатой ВКГ-40, но опять не снискал популярности. У гранаты оказалась малая поражающая способность.
К концу ВОВ на вооружение советской армии были приняты мощные
Знаменитый пулемет Максима в зимнее время устанавливали на лыжи, санки или на
Наганы, ставшие одним из символов русской революции 1917 года, продолжали применять и во время ВОВ. Они не выдерживали конкуренции с пистолетом ТТ, но были необходимы. Дело в том, что ТТ, в отличие от нагана, не мог стрелять через амбразуры танка.