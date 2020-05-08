12:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer
Судя по всему, скоро в Сети появится очередной танцевальный флешмоб
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В ролике фронтмен группы Ильич вместе с остальными участниками Little Big грабит несколько казино необычным способом — «гипнотанцем».
Однако случайно выясняется, что у преступников есть танцующие конкуренты.
В клипе, помимо самих Little Big, снялись также музыканты из
Отметим, что Hypnodancer — это первая работа Little Big после хита Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение. Группа была в числе главных претендентов на победу, но
Екатерина Гура