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12:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer

Судя по всему, скоро в Сети появится очередной танцевальный флешмоб

Популярная рейв-группа из Петербурга Little Big опубликовала видеоклип на новую песню Hypnodancer.

В ролике фронтмен группы Ильич вместе с остальными участниками Little Big грабит несколько казино необычным способом — «гипнотанцем».

Пока он завораживающе танцует на покерном столе, другие участники банды забирают деньги и спокойно уходят.

Однако случайно выясняется, что у преступников есть танцующие конкуренты.

Во время загрузки произошла ошибка.

В клипе, помимо самих Little Big, снялись также музыканты из рок-группы The Hatters, Александр Гудков, Данила Поперечный и другие артисты. Всего за пару часов видео Hypnodancer набрало около 200 тысяч просмотров и более 47 тысяч лайков.

Отметим, что Hypnodancer — это первая работа Little Big после хита Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение. Группа была в числе главных претендентов на победу, но из-за коронавируса песенный конкурс отменили.

Екатерина Гура

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