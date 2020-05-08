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13:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ

Единый госэкзамен (ЕГЭ) в российских школах из-за коронавируса нельзя будет провести в июне, его нужно перенести, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 08.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 862 174+89 807
Скончалось269 881+5 692
Выздоровело1 291 490+39 250
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Источник: РИА "Новости"

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь», — рекомендовал министр.

Агентство также сообщило, что Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август в качестве одного из сценариев.

Проведение ЕГЭ в России планировалось начать 8 июня.

Ранее возможными сроками, когда экзамен может состояться, называли середину июля — начало августа. Начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября.

Всего в России по состоянию на 8 мая насчитывается 187 859 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

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