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14:04 (мск), источник: РИА Новости

Астрономы раскрыли загадки атмосферы Юпитера

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Три года детальных наблюдений за Юпитером с Земли и из космоса позволили понять многие процессы, происходящие в атмосфере газового гиганта. Результаты исследований опубликованы в журнале Astrophysical Journal Supplement Series.

Источник: NASA

Несмотря на то, что астрономы наблюдают Юпитер уже более 400 лет, многие детали его турбулентной и постоянно меняющейся атмосферы оставались неясными. Теперь, благодаря совместному анализу данные, полученные с помощью орбитального телескопа «Хаббл», космического аппарата «Юнона» и обсерватории Джемини на Гавайях, ученые смогли детально исследовать загадочное Большое Красное Пятно, штормовые системы, источники вспышек молний, циклонические вихри и другие особенности атмосферы Юпитера.

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Исследователи во главе с Майклом Воном (Michael Wong) из Калифорнийского университета в Беркли (США) объединили ультрачеткие инфракрасные изображения обсерватории Джемини с многоволновыми и ультрафиолетовыми снимками «Хаббла» и радионаблюдениями космической станции «Юнона», расположенной непосредственно на орбите планеты.

Это позволило ученым разобраться в том, как формируется погода Юпитера, оценить количество воды в его атмосфере, а также лучше представить себе, как образовались планеты Солнечной системы более четырех с половиной миллиарда лет назад.

«Микроволновый радиометр Юноны проникает глубоко в атмосферу планеты, обнаруживая высокочастотные радиоволны, проходящие через толстые слои облаков, а данные от “Хаббла” и Джемини позволяют понять, насколько мощные эти облака и как глубоко сквозь них мы видим», — приводятся в пресс-релизе НАСА объяснения одного из авторов исследования Эми Саймон (Amy Simon) из Центра космических полетов имени Годдарда.

Как и на Земле, молнии в атмосфере Юпитера служат источниками радиоволн и видимого света. Благодаря совмещению вспышек молний, обнаруженных «Юноной» с оптическими изображениями «Хаббла» и инфракрасными снимками Джемини, ученые выяснили, что разряды молний и крупнейшие штормовые системы, которые их создают, образуются внутри и вокруг больших конвективных ячеек над облаками из воды и льда.

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Для возникновения молний необходимо, чтобы встретились атмосферные структуры трех типов, считают ученые: низкие насыщенные водой облака, большие конвективные «башни», создаваемые подъемом влажного воздуха, и массы чистого воздуха, опускающиеся к поверхности планеты за пределами конвективных «башен».

«Молния является маркером конвекции, турбулентного процесса смешивания, который переносит внутреннее тепло Юпитера до видимых верхушек облаков», — объясняет Майкл Вон.

Ученые считают, что молнии распространены в турбулентных зонах, известных как складчатые нитевидные области, а конвективные «башни» — это циклонические вихри, в которых внутренняя энергия высвобождается в виде влажной конвекции.

«Последующие исследования источников молний помогут нам понять, чем конвекция на Юпитере отличается от конвекции в атмосфере Земли или чем похожа на нее», — говорит Вон.

Благодаря возможности сравнивать изображения в видимом свете от Хаббла с тепловыми инфракрасными изображениями обсерватории Джемини, последовательно снятыми в течение нескольких часов, ученые также смогли разгадать одну из загадок Большого Красного Пятна Юпитера. Оказалось, что темные «объекты» в нем, которые то появляются, то исчезают, изменяя форму с течением времени, не скопления более плотного материала, как считалось ранее, а просто просветы в облаках.

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