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15:49 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор заявил о потере коронавирусом активности при температуре +30

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Активность коронавируса SARS-CoV-2 зависит от температуры — когда на улице жарко и солнечно, вероятность заразиться падает, отмечают в Роспотребнадзоре.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 08.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 866 642+90 975
Скончалось270 118+5 712
Выздоровело1 293 333+39 797
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Источник: Агентство «Москва»

«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов. Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов», — сообщает Информационный центр по борьбе с коронавирусом (стопкоронавирус.рф) со ссылкой на Роспотребнадзор.

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Если сидишь дома

Также отмечается, что коронавирус, как и другие респираторные вирусы, «не способен жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах».

Кроме того, в Роспотребнадзоре пояснили, что после смерти человека вирус может сохраняться в тканях тела, поэтому «стоит соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом умершего».

По последним данным, число случаев заболевания коронавирусом в России достигло 187 859. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пока рано говорить о выходе на плато по уровню заболеваемости.

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