Роспотребнадзор заявил о потере коронавирусом активности при температуре +30

«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов. Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов», — сообщает Информационный центр по борьбе с коронавирусом (стопкоронавирус.рф) со ссылкой на Роспотребнадзор.
Также отмечается, что коронавирус, как и другие респираторные вирусы, «не способен жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах».
Кроме того, в Роспотребнадзоре пояснили, что после смерти человека вирус может сохраняться в тканях тела, поэтому «стоит соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом умершего».
По последним данным, число случаев заболевания коронавирусом в России достигло 187 859. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пока рано говорить о выходе на плато по уровню заболеваемости.