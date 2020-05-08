Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток

«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет. Важно помнить, что вирус передается через контакт, поэтому эти нормы обязательного ношения масок и перчаток обусловлены санитарными требованиями и обеспечением безопасности граждан», — пояснил чиновник.
На транспорте следить за выполнением правил будет ГКУ «Организатор перевозок», контролеры станут выборочно заходить и проверять наличие защитных средств.
На промышленных предприятиях проверки будет проводить госинспекция по недвижимости, магазины продолжит контролировать департамент торговли, уточнил Данчиков.
По его словам, остальные отрасли, в том числе и строительную, будет контролировать объединение
«Кроме того, любое промышленное и непромышленное предприятие будет контролировать Роспотребнадзор. На нарушителя составляется протокол, который передается уполномоченному органу для рассмотрения и наложения штрафа», — заключил чиновник.
По указу мэра Сергея Собянина с 12 мая в Москве заработает обязательный режим ношения масок и перчаток на работе, в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
В России общее количество инфицированных коронавирусом достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. В Москве COVID-19 выявили у 98 522 человек, из них 10 259 поправились, 956 скончались от заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.