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15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подруги с разными фигурами показывают, как на них смотрится одинаковая одежда

Главное не размер, а стиль.

Дениз Мерседес из Доминиканской Республики пару лет назад прославилась как блогер и плюс-сайз модель. Сейчас она успешно сотрудничает с модными брендами и сама создает одежду для девушек разной комплекции.

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Не так давно СМИ по всему миру снова заговорили о Дениз. Девушка начала снимать популярные видео для соцсетей, в которых позирует вместе со своей худенькой подругой Марией Кастельянос. Девушки танцуют перед камерой в одинаковых нарядах, демонстрируя, как одна и та же одежда выглядит на разных фигурах.

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Подруги подчеркивают, что в одежде главное стиль, а не размер. И глядя на их видео с этим трудно не согласиться.

Екатерина Гура

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