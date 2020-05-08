15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подруги с разными фигурами показывают, как на них смотрится одинаковая одежда
Главное не размер, а стиль.
Дениз Мерседес из Доминиканской Республики пару лет назад прославилась как блогер и
Не так давно СМИ по всему миру снова заговорили о Дениз. Девушка начала снимать популярные видео для соцсетей, в которых позирует вместе со своей худенькой подругой Марией Кастельянос. Девушки танцуют перед камерой в одинаковых нарядах, демонстрируя, как одна и та же одежда выглядит на разных фигурах.
Подруги подчеркивают, что в одежде главное стиль, а не размер. И глядя на их видео с этим трудно не согласиться.
Екатерина Гура