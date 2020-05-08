15:34 (мск)
ADCR Awards 2020 открывает прием работ
Российский профессиональный конкурс в области креатива, дизайна и рекламы объявил о старте приема работ.
При подготовке конкурса в этом году было проведено масштабное изменение категорий, структуру которых разработали совместно с российским и международным клубом
ADCR Awards — это проект, направленный на обмен креативными решениями и компетенциями. Конкурс даёт вдохновение молодым специалистам, которые берут пример с профессионалов. Вдохновение менять мир к лучшему и создавать новые формы в дизайне и рекламе.
Из-завынужденных ограничений и расползающегося кризиса в этом году работ будет может быть и меньше, но это будут лучшие работы России. Еще до эпидемии коронавируса мы ввели социальные номинации в базовых категориях конкурса, и уверены, что они будут наполнены работами социально значимой коммуникации эпохи самоизоляции.
Жюри выберет победителей в два этапа: сначала последует
Работы принимаются до 28 августа. Участники, представившие свои работы до 31 мая, получат 20-процентную скидку.