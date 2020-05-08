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15:34 (мск)

ADCR Awards 2020 открывает прием работ

Российский профессиональный конкурс в области креатива, дизайна и рекламы объявил о старте приема работ.

При подготовке конкурса в этом году было проведено масштабное изменение категорий, структуру которых разработали совместно с российским и международным клубом Арт-директоров. Нововведения соответствуют международным тенденциям развития креативных индустрий и помогут эффективнее оценить мастерство применения рекламных инструментов. Обновленный список конкурсных категорий ADCR Awards 2020 доступен для ознакомления на сайте конкурса.

ADCR Awards — это проект, направленный на обмен креативными решениями и компетенциями. Конкурс даёт вдохновение молодым специалистам, которые берут пример с профессионалов. Вдохновение менять мир к лучшему и создавать новые формы в дизайне и рекламе. Из-за вынужденных ограничений и расползающегося кризиса в этом году работ будет может быть и меньше, но это будут лучшие работы России. Еще до эпидемии коронавируса мы ввели социальные номинации в базовых категориях конкурса, и уверены, что они будут наполнены работами социально значимой коммуникации эпохи самоизоляции.
Александр Алексеев
президент Art Directors Club Russia

Жюри выберет победителей в два этапа: сначала последует online-просмотр работ, а потом состоится offline-голосование. Золотые победители ADC Russia смогут бесплатно представить работы на престижном международном конкурсе ADC*E Awards.

Работы принимаются до 28 августа. Участники, представившие свои работы до 31 мая, получат 20-процентную скидку.

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