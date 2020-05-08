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16:56 (мск), источник: РИА Новости

В Пермском крае откроют парикмахерские, автосалоны и мастерские

ПЕРМЬ, 8 мая — РИА Новости. Власти Пермского края разрешили салонам красоты, парикмахерским, автосалонам, небольшим магазинам непродовольственных товаров, ремонтным мастерским и МФЦ с 12 мая возобновить работу, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 08.05
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Инфицировано3 871 718+93 539
Скончалось270 279+5 842
Выздоровело1 294 987+40 243
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Источник: РИА Новости
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«С 12 мая будет разрешена работа салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, магазинов непродовольственных товаров площадью не более 50 квадратных метров, с отдельным входом при условии одновременного нахождения в них не более пяти покупателей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что с 12 мая откроются мастерские по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, многофункциональные центры «Мои документы».

Пресс-служба краевой администрации указывает, что деятельность всех перечисленных учреждений во время режима самоизоляции возможна при строгом соблюдении всех противоэпидемических норм индивидуальной защиты.

По данным краевого минздрава, общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 719 человек, выздоровели 309 пациентов, 20 скончались, в том числе двое за последние сутки, на домашнем карантине остаются около 1,4 тысячи жителей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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