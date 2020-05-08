Агрессивный петух терроризирует жителей города в США

Полиция города Уокера, штат Луизиана, уже несколько дней ведет розыск серьезного нарушителя спокойствия. В начале мая местные жители начали жаловаться в полицию на агрессивного петуха, который буквально терроризирует всю округу. По словам пострадавших, петух подкарауливал их возле банкомата на входе в здание банка. Он нападал на людей, пытался их клюнуть, а затем гнался за ними и даже несколько раз попытался запрыгнуть к ним в машины, пишет CNN.
Сотрудники полиции несколько раз выезжали на вызовы, но петуха поймать они так и не смогли. Зато им удалось составить его детальный портрет. Злостным преступником оказался петух с красноватым оттенком перьев, ростом около 45 сантиметров и весом от 3 до 3,5 килограмма.
На официальной странице полицейского департамента Уокера появилась ориентировка на птицу. Стражи правопорядка сообщили, что петуха разыскивают по обвинению в нападении, причинении телесных повреждений, попытке ограбления, терроризировании и игнорировании приказа губернатора города о введении режима самоизоляции.