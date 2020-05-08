Коронавирус COVID-19: главные события 8 мая

В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса
Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 83 регионах. При этом в 5 232 выявленных случаях клинических проявлений не было. Всего в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Роспотребнадзор заявил, что коронавирус теряет активность при +30
«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов. Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов», — сообщил Информационный центр по борьбе с коронавирусом со ссылкой на Роспотребнадзор.
Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ
Проведение ЕГЭ в России планировалось начать 8 июня, но из-за эпидемиологической ситуации в стране Рособрнадзор рассматривает перенос экзамена на август или сентябрь.
Начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября.
Россия может выиграть от перемен в мировой экономике из-за коронавируса
Мировое потребление сдвигается в сторону экологических товаров, и пандемия коронавируса только ускорит этот процесс. Такие сдвиги приведут к радикальной перестройке производства и обострению конкуренции. Россия готова к изменениям лучше прочих стран, но ей необходимо воспользоваться своими возможностями.
Ученые назвали путешествия основной причиной распространения COVID-19
Cогласно выводам экспертов, страны, которые запретили международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией, нежели те, кто до сих пор не принял таких мер. «Мы проверили влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов. Выяснилось, что самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев COVID-19 в мире оказали именно авиаперевозки», — уточняется в исследовании.
Дети — самая безопасная возрастная группа с точки зрения распространения COVID-19
Два исследования, проведенные в Китае совместно с ВОЗ, показали, что дети менее восприимчивы к новому коронавирусу, чем другие возрастные группы. А в случае заражения вероятность летального исхода у ребенка примерно в 2000 раз ниже, чем у людей старше 60 лет.
Более того, не до конца понятно, могут ли дети заражать взрослых в принципе.
Так, исследования, проведенные в Исландии и Нидерландах, не выявили ни одного случая, когда инфицированный COVID-19 ребенок до 10 лет заразил кого-либо у себя дома.
Америка в долгах и без работы
Экономика США сдала анализ на коронавирус, и результаты оказались неутешительными. Главный тест карантина — на уровень занятости — показал, что болезнь прогрессирует и угрожает крупнейшему бизнес-организму планеты серьезными проблемами, которые потребуют продолжительной реабилитации.
Таиланд пообещал полностью открыться для туризма после пандемии
После окончания пандемии Таиланд откроется для туристических поездок без ограничений, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин. Он подчеркнул, что в Таиланде, как и во всем мире, будут приниматься меры предосторожности против возникновения новой вспышки инфекции в рамках «новой нормальности», но эти меры будут общемировыми и потому не окажут негативного влияния на восстановление туристической отрасли.
Шесть необычных свадеб во время пандемии
Опасаясь заражения, многие пары перенесли торжественное событие на более благоприятный период. Другие же изобретают свои, подчас весьма экстравагантные варианты торжества. Молодожены приходят в ЗАГС в химзащите, одеялах или халате, а гостей приглашают по видеосвязи. Все это — новые тренды свадебной индустрии эпохи COVID-19.
Ветеран в Великобритании собрал 28 млн фунтов для врачей
Ветеран Второй мировой войны решил отблагодарить медиков и вместе с дочерью Мур придумал акцию по сбору средств на одной из интернет-платформ. Он пообещал обойти свой двор на ходунках 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет. Уже через пару дней после начала «марафона» на его счет поступило более 5 млн фунтов пожертвований. Сотый круг он закончил за две недели до столетия, собрав более 28 млн фунтов (32 млн евро).
UFC проведет крупнейший турнир в истории в разгар пандемии
Долгожданное мероприятие пройдет рано утром 10 мая и вместит в себя множество боев между звездами единоборств. И без Хабиба Нурмагомедова зрителям будет на кого посмотреть, тем более, что без представителя России турнир не оставили.
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