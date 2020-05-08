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20:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 8 мая

Путешествия назвали основной причиной распространения коронавируса, ЕГЭ рекомендуют перенести на август или сентябрь, а UFC проведет крупнейший турнир в истории в разгар пандемии.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 08.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 902 628+89 505
Скончалось272 286+5 053
Выздоровело1 305 201+39 154
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Источник: РИА "Новости"

В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 83 регионах. При этом в 5 232 выявленных случаях клинических проявлений не было. Всего в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Роспотребнадзор заявил, что коронавирус теряет активность при +30

Источник: Reuters

«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов. Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов», — сообщил Информационный центр по борьбе с коронавирусом со ссылкой на Роспотребнадзор.

Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ

Проведение ЕГЭ в России планировалось начать 8 июня, но из-за эпидемиологической ситуации в стране Рособрнадзор рассматривает перенос экзамена на август или сентябрь.

Начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября.

Россия может выиграть от перемен в мировой экономике из-за коронавируса

Мировое потребление сдвигается в сторону экологических товаров, и пандемия коронавируса только ускорит этот процесс. Такие сдвиги приведут к радикальной перестройке производства и обострению конкуренции. Россия готова к изменениям лучше прочих стран, но ей необходимо воспользоваться своими возможностями.

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Ученые назвали путешествия основной причиной распространения COVID-19

Cогласно выводам экспертов, страны, которые запретили международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией, нежели те, кто до сих пор не принял таких мер. «Мы проверили влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов. Выяснилось, что самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев COVID-19 в мире оказали именно авиаперевозки», — уточняется в исследовании.

Дети — самая безопасная возрастная группа с точки зрения распространения COVID-19

Два исследования, проведенные в Китае совместно с ВОЗ, показали, что дети менее восприимчивы к новому коронавирусу, чем другие возрастные группы. А в случае заражения вероятность летального исхода у ребенка примерно в 2000 раз ниже, чем у людей старше 60 лет.

Более того, не до конца понятно, могут ли дети заражать взрослых в принципе.

Так, исследования, проведенные в Исландии и Нидерландах, не выявили ни одного случая, когда инфицированный COVID-19 ребенок до 10 лет заразил кого-либо у себя дома.

Америка в долгах и без работы

Экономика США сдала анализ на коронавирус, и результаты оказались неутешительными. Главный тест карантина — на уровень занятости — показал, что болезнь прогрессирует и угрожает крупнейшему бизнес-организму планеты серьезными проблемами, которые потребуют продолжительной реабилитации.

Таиланд пообещал полностью открыться для туризма после пандемии

Источник: AFP 2020

После окончания пандемии Таиланд откроется для туристических поездок без ограничений, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин. Он подчеркнул, что в Таиланде, как и во всем мире, будут приниматься меры предосторожности против возникновения новой вспышки инфекции в рамках «новой нормальности», но эти меры будут общемировыми и потому не окажут негативного влияния на восстановление туристической отрасли.

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Шесть необычных свадеб во время пандемии

Опасаясь заражения, многие пары перенесли торжественное событие на более благоприятный период. Другие же изобретают свои, подчас весьма экстравагантные варианты торжества. Молодожены приходят в ЗАГС в химзащите, одеялах или халате, а гостей приглашают по видеосвязи. Все это — новые тренды свадебной индустрии эпохи COVID-19.

Ветеран в Великобритании собрал 28 млн фунтов для врачей

Ветеран Второй мировой войны решил отблагодарить медиков и вместе с дочерью Мур придумал акцию по сбору средств на одной из интернет-платформ. Он пообещал обойти свой двор на ходунках 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет. Уже через пару дней после начала «марафона» на его счет поступило более 5 млн фунтов пожертвований. Сотый круг он закончил за две недели до столетия, собрав более 28 млн фунтов (32 млн евро).

UFC проведет крупнейший турнир в истории в разгар пандемии

Долгожданное мероприятие пройдет рано утром 10 мая и вместит в себя множество боев между звездами единоборств. И без Хабиба Нурмагомедова зрителям будет на кого посмотреть, тем более, что без представителя России турнир не оставили.

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