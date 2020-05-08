Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Шершней-убийц» впервые заметили в США Сотни огромных шершней впервые были замечены в Соединенных Штатах
Фоторепортажи
15Как Европа выходит из карантина
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
20:39 (мск), источник: Газета.Ру

Пламя победы: сколько стоит поддерживать Вечный огонь

Сколько газа сжигают Вечные огни в России.

Источник: РИА "Новости"
Несмотря на отмену парадов 9 мая, мемориалы с Вечными огнями, где большинство россиян возлагает цветы и отдает почести павшим воинам в День Победы, были обслужены в этом году в привычном порядке. «Газета.Ru» выяснила, во сколько обходится содержание памятников, и сколько топлива уходит, чтобы пламя Победы никогда не гасло.

75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне основная часть россиян встретит дома: из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, традиционные парады на День Победы пришлось отменить. Но необходимости поддерживать мемориалы в презентабельном виде это не отменяет, и соответствующие работы планомерно проводятся во всех регионах страны на протяжении года. Особое место среди них занимают памятники, оборудованные вечными огнями.

По данным портала госзакупок, с начала 2020-го года суммарно на их обслуживание и работы по благоустройству прилегающих территорий мемориалов с Вечными огнями в России потратили 98,6 млн рублей, подсчитала «Газета.Ru».
Новость
День Победы онлайн: как празднуем 9 Мая в этом году

Самый дорогой контракт — на 34,3 млн рублей — был обнаружен в городе Рошаль Московской области, расположенном в трех часах езды от столицы. В пояснении к закупке указано, что подрядчик должен выполнить работы по благоустройству мемориального комплекса и прилегающих территорий на улице Косякова. В рамках аукциона начальную стоимость контракта удалось снизить на 4 млн рублей.

Но сказать, что ремонт и обслуживание всех Вечных огней в этом году обошлось почти в 100 млн рублей будет некорректно, ведь большое количество из них обслуживается не местными администрациями, а газораспределительными организациями «Газпром межрегионгаз».

В пресс-службе компании «Газете.Ru» рассказали, что с начала года при подготовке к празднованию Дня Победы специалисты компании провели обслуживание 1 437 мемориалов с Вечным огнем в 1 303 городах России.

Больше всего таких мемориалов, которые обслуживает компания, находятся в Ставропольском крае — 154 памятника. На втором месте — Краснодарский край с 102 мемориалами, а на третьем — Белгородская область с 89 объектами.

Самым необычным мемориалом в «Газпром межрегионгаз» назвали комплекс в Комсомольске-на-Амуре. Там у подножья памятника расположена латунная звезда, огонь в которой зажгли в 1975-м году от мартеновской печи завода «Амурсталь», давшего первую плавку в годы Великой Отечественной войны. При этом сам мемориал расположен в 20−30 километрах от территории вечной мерзлоты.

А самый первый Вечный огонь в стране зажгли в 1957-м году в Ленинграде на Марсовом поле возле памятника «Борцам революции».
Читайте также
12 главных песен Победы

Гори ясно

Из контракта на закупку газа и обслуживание Вечного огня в Новоалтайске «Газета.Ru» узнала, что в год для поддержания пламени требуется 12 тонн сжиженного газа — с учетом НДС он обошелся в 480 тысяч рублей.

Чтобы снизить расходы на топливо, мемориалы постепенно переводятся на магистральный газ. В «Газпром межрегионгаз» рассказали, что за 2020-й год на трубопроводное топливо перевели 31 обелиск.

В пересчете на трубопроводный газ, одному памятнику требуется порядка 5,5 тысячи кубометров газа в год. В разных регионах он стоит по-разному: например, в апреле оптовая цена тысячи кубометров газа в Москве составила порядка 5 тысяч рублей ($65 при курсе 77 рублей за доллар).

То есть, за год один Вечный огонь сжигает топлива примерно на 27 тысяч рублей.

Этот объем можно сравнить с отоплением частного жилого дома: при площади 150 квадратных метров в отопительный сезон на поддержание комфортной температуры уходит около 1 100 кубометров газа. Получается, что один Вечный огонь потребляет столько же газа в год, сколько и частный дом за 5,5 месяца.

Инфографика
Воздушный парад 9 мая 2020 года

Отметим скромно

Из-за ограничительных мер в ряде регионов приняли решение сократить бюджетные траты на празднование Дня Победы. Часть затрат, по данным «Известий», взяло на себя Министерство обороны: военные проведут авиапарады в 47 городах страны, а в некоторых субъектах дадут праздничные салюты.

Больше всего на праздник потратят в Москве, пишет издание, хотя итоговая сумма будет в два раза меньше прошлогодней: в 2019-м на праздничные мероприятия в столице потратили около 450 млн рублей.

В ряде субъектов и вовсе отказались от праздничных закупок: соответствующие тендеры отменили в Ростове-на-Дону, Хабаровске, Белгороде, Ялте и Рязани.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили
Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году
Коронавирус COVID-19: главные события 8 мая
Роспотребнадзор назвал ослабляющую коронавирус температуру
В Москве число умерших с коронавирусом превысило 1000
Требования о ношении масок и перчаток в Москве разъяснили
Студент из США нашел на улице 135 тысяч долларов (фото)
Вулкан Этна выпустил в небо сердце из пепла и дыма (фото)
Объективная реальность: лучшие фотографии живой природы
Здоровье
«Да вы, батенька, ковидиот»: как разговаривать с COVID-скептиками Почему люди верят в коронавирусный заговор и что с этим делать.
Hi-Tech
Какой была техника первого Парада Победы в Москве в 1945 году Легендарные военные машины
Авто
В Госдуме одобрили индивидуализацию тарифов ОСАГО Проект предусматривает, что цена полиса будет напрямую зависеть от количества нарушений ПДД
Кино
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом В инстаграме Мария рассказала о положительных тестах на COVID-19
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как жили дети в эвакуации: правдивые истории Накануне Дня Победы публикуем воспоминания участников тех событий
Леди
Война глазами детей: как это было В спецпроекте к 9 мая собраны истории людей, которым было по шесть лет, когда началась Великая Отечественная война.
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь