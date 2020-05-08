20:39 (мск), источник: Газета.Ру
Пламя победы: сколько стоит поддерживать Вечный огонь
Сколько газа сжигают Вечные огни в России.
75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне основная часть россиян встретит дома:
Самый дорогой контракт — на 34,3 млн рублей — был обнаружен в городе Рошаль Московской области, расположенном в трех часах езды от столицы. В пояснении к закупке указано, что подрядчик должен выполнить работы по благоустройству мемориального комплекса и прилегающих территорий на улице Косякова. В рамках аукциона начальную стоимость контракта удалось снизить на 4 млн рублей.
Но сказать, что ремонт и обслуживание всех Вечных огней в этом году обошлось почти в 100 млн рублей будет некорректно, ведь большое количество из них обслуживается не местными администрациями, а газораспределительными организациями «Газпром межрегионгаз».
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Самым необычным мемориалом в «Газпром межрегионгаз» назвали комплекс в
Из контракта на закупку газа и обслуживание Вечного огня в Новоалтайске «Газета.Ru» узнала, что в год для поддержания пламени требуется 12 тонн сжиженного газа — с учетом НДС он обошелся в 480 тысяч рублей.
Чтобы снизить расходы на топливо, мемориалы постепенно переводятся на магистральный газ. В «Газпром межрегионгаз» рассказали, что за 2020-й год на трубопроводное топливо перевели 31 обелиск.
В пересчете на трубопроводный газ, одному памятнику требуется порядка 5,5 тысячи кубометров газа в год. В разных регионах он стоит по-разному: например, в апреле оптовая цена тысячи кубометров газа в Москве составила порядка 5 тысяч рублей ($65 при курсе 77 рублей за доллар).
Этот объем можно сравнить с отоплением частного жилого дома: при площади 150 квадратных метров в отопительный сезон на поддержание комфортной температуры уходит около 1 100 кубометров газа. Получается, что один Вечный огонь потребляет столько же газа в год, сколько и частный дом за 5,5 месяца.
Больше всего на праздник потратят в Москве, пишет издание, хотя итоговая сумма будет в два раза меньше прошлогодней: в 2019-м на праздничные мероприятия в столице потратили около 450 млн рублей.
В ряде субъектов и вовсе отказались от праздничных закупок: соответствующие тендеры отменили в