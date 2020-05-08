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23:02 (мск), источник: Интерфакс

У второго сотрудника офиса вице-президента США Пенса подтвердился коронавирус

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — The Washington Times предполагает, что заболеть могла пресс-секретарь Пенса.

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Источник: AP 2020

Сотрудник офиса вице-президента США Майка Пенса заразился коронавирусом, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что это уже второй случай заболевания COVID-19 среди подчиненных Пенса с начала марта.

The Washington Times предполагает, что заболела пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер — в пятницу тест на COVID-19 оказался положительным, а еще в четверг результат был отрицательным.

Издание отмечает, что Кэти Миллер замужем за Стивеном Миллером — главным помощником Трампа.
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Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел помощник американского президента.

На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани указала, что предприняты особые меры и распоряжения, чтобы не допустить распространения коронавируса среди сотрудников администрации.

Президент США Дональд Трамп, комментируя этот случай, отметил, что активное тестирование людей на коронавирус — «это не панацея». «Дело в том, что между двумя тестами могут происходить разные вещи», — сказал он журналистам.

Трамп добавил, что Пенс ранее в пятницу прошел тест на коронавирус. «Тест — отрицательный», — сказал президент США.

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