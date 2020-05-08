У второго сотрудника офиса вице-президента США Пенса подтвердился коронавирус

Сотрудник офиса
Отмечается, что это уже второй случай заболевания COVID-19 среди подчиненных Пенса с начала марта.
The Washington Times предполагает, что заболела
Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел помощник американского президента.
На брифинге в пятницу
Президент США Дональд Трамп, комментируя этот случай, отметил, что активное тестирование людей на коронавирус — «это не панацея». «Дело в том, что между двумя тестами могут происходить разные вещи», — сказал он журналистам.
Трамп добавил, что Пенс ранее в пятницу прошел тест на коронавирус. «Тест — отрицательный», — сказал президент США.