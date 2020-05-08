Глава Минздрава назвал масочный режим послаблением

«Подъем заболеваемости идет, это очевидно. Сегодня и амбулаторное звено, и работники стационаров научились тактике ведения и амбулаторного, и стационарного пациента. Поэтому сегодня баланс по госпитализации достигнут, и мы видим, что во многих муниципальных образованиях нет необходимости дополнительного разворачивания коек, но есть сегодня территории, в которых это требуется», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу.
Я, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить, что мы сейчас пошли на спад. Пока нет.
Михаил Мурашкоглава Минздрава
При этом масочный режим, введенный ранее в столице, Мурашко назвал «послаблением». «Маска — это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни», — отметил министр.
Глава Минздрава также ответил на вопрос о студентах-медиках, которые работают в больницах, принимающих пациентов с COVID-19. «Работает в “красной зоне” студент-медик исключительно по своему согласию, второе — отсутствие противопоказаний для работы на данном участке, и третье — заключение трудового договора ровно так же, как со штатным сотрудником. Только при этих условиях работник выходит. Хочу сказать, что сегодня студенты-медики активно откликнулись и вышли на работу», — сказал Михаил Мурашко.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 187 859 (только за последние сутки зарегистрировано 10 699 новых случаев). Умерло 1723 человека (98 за сутки), выздоровело 26 608 человек (2805 за сутки). Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил сегодня, что выход России из режима ограничений из-за коронавируса возможен в конце мая—начале июня.