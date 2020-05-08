Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 98-летний ветеран из РФ стала краудфандером-миллионером Зинаида Корнева благодаря своему YouTube-каналу собрала более 1,8 млн рублей
Фоторепортажи
3135 лет перестройке и гласности
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
23:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Минздрава назвал масочный режим послаблением

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил подъем заболеваемости коронавирусом в России, причем в разной степени в различных регионах страны. Он назвал введение в Москве и Подмосковье обязательного ношения масок в общественных местах одним из этапов ослабления ограничений, введенных из-за эпидемии. Министр также похвалил студентов-медиков, работающих в больницах с пациентами с COVID-19: по его словам, все они находятся в «красной зоне» по своему согласию.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 08.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 918 316+84 359
Скончалось273 034+4 157
Выздоровело1 306 920+29 236
Идёт загрузка
Источник: Александр Музыченко / Коммерсантъ

«Подъем заболеваемости идет, это очевидно. Сегодня и амбулаторное звено, и работники стационаров научились тактике ведения и амбулаторного, и стационарного пациента. Поэтому сегодня баланс по госпитализации достигнут, и мы видим, что во многих муниципальных образованиях нет необходимости дополнительного разворачивания коек, но есть сегодня территории, в которых это требуется», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу.

Я, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить, что мы сейчас пошли на спад. Пока нет.
Михаил Мурашко
глава Минздрава

При этом масочный режим, введенный ранее в столице, Мурашко назвал «послаблением». «Маска — это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни», — отметил министр.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Глава Минздрава также ответил на вопрос о студентах-медиках, которые работают в больницах, принимающих пациентов с COVID-19. «Работает в “красной зоне” студент-медик исключительно по своему согласию, второе — отсутствие противопоказаний для работы на данном участке, и третье — заключение трудового договора ровно так же, как со штатным сотрудником. Только при этих условиях работник выходит. Хочу сказать, что сегодня студенты-медики активно откликнулись и вышли на работу», — сказал Михаил Мурашко.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 187 859 (только за последние сутки зарегистрировано 10 699 новых случаев). Умерло 1723 человека (98 за сутки), выздоровело 26 608 человек (2805 за сутки). Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил сегодня, что выход России из режима ограничений из-за коронавируса возможен в конце мая—начале июня.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
В каких странах ввели обязательное ношение масок
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 21:40 MSK, 08.05
 Шокирующие данные о пандемии
Слежка за первым лицом: в Сеть попали неожиданные фотографии Путина
Коронавирус COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231
В России четвертый день подряд фиксируется более 10 000 случаев коронавируса
В России за сутки коронавирус выявили у 10559 человек
Число больных с коронавирусом в России превысило 155 000 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 8 мая
Роспотребнадзор назвал ослабляющую коронавирус температуру
Коронавирус выявили у 1576 российских военных
Требования о ношении масок и перчаток в Москве разъяснили
Путин призвал Запад осудить раздел Чехословакии
Вулкан Этна в Италии выпустил в небо сердце из пепла (фото)
Объективная реальность: лучшие фотографии живой природы
Здоровье
«Да вы, батенька, ковидиот»: как разговаривать с COVID-скептиками Почему люди верят в коронавирусный заговор и что с этим делать.
Hi-Tech
Какой была техника первого Парада Победы в Москве в 1945 году Легендарные военные машины
Горячие темы на Авто
А жизнь-то налаживается... 244
самая автомобильная тема... 199
Три коротких впроса: 131
на П начинается,на А заканчивается ? 118
Кино
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом В инстаграме Мария рассказала о положительных тестах на COVID-19
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Как перестать завидовать тем, у кого есть помощь? 260
А вот и я! 159
О как было)) 139
Почти не говорит в три года паниковать или не стоит? 132
Леди
Война глазами детей: как это было В спецпроекте к 9 мая собраны истории людей, которым было по шесть лет, когда началась Великая Отечественная война.
Новости партнеров
Фото Асмус вызвало оторопь у поклонников
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Дочь Задорнова удивила своими фото
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь