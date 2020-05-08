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23:19 (мск), источник: RNS

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев выявления коронавирусом в России

Рост числа новых случаев выявления коронавируса в России связан с увеличением объемов тестирования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 08.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 910 738+85 710
Скончалось272 778+4 782
Выздоровело1 306 204+32 402
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Источник: РИА "Новости"

В ходе брифинга Райан, отвечая на вопрос о статистике по ситуации с коронавирусом, отметил, что вспышка заболеваемости в России наступила позже, чем в других странах Европы.

«Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами», — сказал Райан.

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Он добавил, что в настоящее время в России введен достаточно жесткий режим самоизоляции, поскольку правительство страны понимает масштабы распространения инфекции. Райан также отметил, что в России внедрили широкомасштабную практику социального дистанцирования.

«Что касается России и других европейских стран, то в случае когда болезнь не контролируется и сильно распространена среди общин, то единственный вариант — это агрессивные меры общественного здравоохранения и социального дистанцирования, что и было реализовано», — сказал он.

Райан также подчеркнул, что в России один из самых высоких показателей тестирования на коронавирус в мире, а смертность также остается сравнительно низкой.

По данным оперативного штаба на 8 мая, в России число случаев выявления коронавируса за сутки выросло на 10 699 — до 187 859. За весь период выздоровели 26 608 человек, зарегистрировано 1723 смерти, связанные с коронавирусом.

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