В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев выявления коронавирусом в России

В ходе брифинга Райан, отвечая на вопрос о статистике по ситуации с коронавирусом, отметил, что вспышка заболеваемости в России наступила позже, чем в других странах Европы.
«Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами», — сказал Райан.
Он добавил, что в настоящее время в России введен достаточно жесткий режим самоизоляции, поскольку правительство страны понимает масштабы распространения инфекции. Райан также отметил, что в России внедрили широкомасштабную практику социального дистанцирования.
«Что касается России и других европейских стран, то в случае когда болезнь не контролируется и сильно распространена среди общин, то единственный вариант — это агрессивные меры общественного здравоохранения и социального дистанцирования, что и было реализовано», — сказал он.
Райан также подчеркнул, что в России один из самых высоких показателей тестирования на коронавирус в мире, а смертность также остается сравнительно низкой.
По данным оперативного штаба на 8 мая, в России число случаев выявления коронавируса за сутки выросло на 10 699 — до 187 859. За весь период выздоровели 26 608 человек, зарегистрировано 1723 смерти, связанные с коронавирусом.