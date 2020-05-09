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06:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы основные ошибки при использовании маски

Медицинская маска при неправильном использовании не только бесполезна для защиты от коронавируса, но может и нанести вред здоровью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Анну Шельпякову.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:32 MSK, 09.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 938 080+91 219
Скончалось274 898+5 314
Выздоровело1 322 052+36 245
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Источник: РИА "Новости"

Специалист рассказала об основных ошибках при ношении медицинской маски. По ее словам, нельзя опускать маску на шею или подбородок, так как это может привести к соприкосновению ее внешней стороны с внутренней, что откроет заболеванию доступ к организму.

Маску следует брать только за петли после тщательной дезинфекции поверхности рук.
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Ни в коем случае не стоит обрабатывать средства индивидуальной защиты органов дыхания спиртом или эфирными маслами, это может привести к ожогам слизистой. В то же время перед тем как надеть маску, нос можно обработать антисептиком или противовирусной мазью.

Эксперт рассказала, что если не рассматривать респираторы, то лучшими среди масок можно назвать те, у которых есть фиксаторы для носа. Они плотнее прилегают к лицу и не пропускают воздух.

Нельзя забывать о том, что одну маску можно носить всего два часа. Если ткань маски стала влажной, ее также следует заменить.

По последним данным, в России зафиксировано более 187 тысяч случаев заражения коронавирусом. В стране более 1700 человек скончались в результате пандемии.

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7 мая© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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