Фото: британцы отметили День победы во Второй мировой войне

00:26 (мск), источник: BBC News Русская служба
Пилотажная группа королевских ВВС «Красные стрелы» пролетела над главными достопримечательностями Лондона.
Эрик Хоуден, глава отделения благотворительной организации «Королевский британский легион» в городе Редкар в
Ветеран Второй мировой войны 92-летний Лу Майерс пришел в этот день на Уайтхолл в Лондоне, к памятнику в честь британцев, погибших в войнах.
В городе Солтберн некоторые жители нарядились в одежду времен Второй мировой войны, в том числе — в костюмы, которые носили в то время во Франции.
В лондонском районе Уолтемстоу местные жители устроили уличные посиделки, соблюдая при этом социальное дистанцирование.
А этот житель Виндзора проехался мимо королевского замка на военном джипе времен Второй мировой.
На западе Лондона в честь дня победы люди украсили забор маками и национальными флагами.
В деревне
В деревне Тринг день победы отмечали даже малыши.