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00:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фото: британцы отметили День победы во Второй мировой войне

Из-за необходимости соблюдать меры карантина 75-летие победы во Второй мировой войне прошли в Британии, как и во всей Европе, без парадов и торжеств.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 09.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 926 724+90 519
Скончалось273 852+4 853
Выздоровело1 314 751+36 302
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Источник: AP 2020

Пилотажная группа королевских ВВС «Красные стрелы» пролетела над главными достопримечательностями Лондона.

Источник: OWEN HUMPHREYS/PA WIRE

Эрик Хоуден, глава отделения благотворительной организации «Королевский британский легион» в городе Редкар в Норт-Йоркшире, почтил память погибших минутой молчания.

Источник: BBC News Русская служба

Ветеран Второй мировой войны 92-летний Лу Майерс пришел в этот день на Уайтхолл в Лондоне, к памятнику в честь британцев, погибших в войнах.

Источник: BBC News Русская служба

В городе Солтберн некоторые жители нарядились в одежду времен Второй мировой войны, в том числе — в костюмы, которые носили в то время во Франции.

Источник: BBC News Русская служба

В лондонском районе Уолтемстоу местные жители устроили уличные посиделки, соблюдая при этом социальное дистанцирование.

Источник: BBC News Русская служба

А этот житель Виндзора проехался мимо королевского замка на военном джипе времен Второй мировой.

Источник: BBC News Русская служба

На западе Лондона в честь дня победы люди украсили забор маками и национальными флагами.

Источник: BBC News Русская служба

В деревне Черч-Крукхэм в честь праздника появилась инсталляция с военным автомобилем, а манекен превратился в солдата, воевавшего с нацистами.

Источник: BBC News Русская служба

В деревне Тринг день победы отмечали даже малыши.

Источник: ANDREW PARSONS/10 DOWNING STREET/CROWN COPYRIGHT

Премьер-министр Борис Джонсон по видеосвязи из своей резиденции на Даунинг-стрит поздравил с праздником ветерана Второй мировой войны 102-летнего Эрни Хорсфолла.

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