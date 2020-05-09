04:41 (мск), источник: ТАСС
Россияне отпразднуют День Победы в условиях коронавируса
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. — Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в условиях ограничений, введенных
Утром в праздновании Дня Победы примет участие президент РФ Владимир Путин. Около 10:00 мск он возложит цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду и поздравит россиян.
Военнослужащие во всех военных округах и на Северном флоте отдадут воинские почести погибшим героям и возложат венки и цветы к памятникам и мемориалам воинам. Почтят память погибших воинов и за рубежом.
Традиционный парад на Красной площади в этом году должен был быть более масштабным, чем обычно, в честь юбилея Победы, но
Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, все приглашенные гости отнеслись с пониманием к такому решению.
Однако по решению главы государства авиационный парад в этом году все же состоится. Торжественные пролеты пройдут в 47 городах РФ, в них будут задействованы около 600 самолетов и вертолетов. Наибольшее число воздушных судов увидят жители Москвы,
Примечательно, что в авиапарадах используется не только современная и модернизированная техника, но и «долгожители». Над Мурманском пролетят самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и дальний противолодочный Ту-142М, созданные в 1960-х годах, и
Над столицей же можно будет увидеть самую современную авиатехнику. В парадном строю над Москвой пройдут 75 самолетов и вертолетов. Откроют парад около 20 вертолетов, в том числе Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-35М, Ка-52 и Ми-28Н.
За ними пройдут самолеты А-50У, Ил-76МД, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, затем в боевом порядке пролетят, имитируя дозаправку в воздухе, Ил-78 и Ту-160. Следом в воздухе пройдет квартет МиГ-29СМТ и Су-24М.
Затем в небе над столицей можно будет увидеть новейшую авиатехнику — четыре
Воздушные показы российской авиатехники 9 мая состоятся не только в России, но и в столице Армении Ереване, на авиабазе Хмеймим в Сирии, в Киргизии и Таджикистане.
Ставшая традиционной акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в виртуальном режиме. Все желающие могут загрузить фотографии своих предков и описания их подвигов на ресурсы акции «Бессмертный полк — онлайн», из которых автоматически сформируется видеоряд, который будет транслироваться на федеральных каналах, более чем 200 медиаэкранах Москвы, экранах в вагонов поездов столичного метро,
Трансляции акции начнутся в регионах в 11:00 по местному времени.
В этом году к «Бессмертному полку» также присоединилась и Международная космическая станция.
Данные об участниках Великой Отечественной войны были доставлены на МКС 25 апреля на космическом грузовом корабле «Прогресс МС-14». Корабль был выведен на орбиту на ракете «Союз-2.1а», получившей название ракета Победы. Кроме того, россиян обычно поздравляют с борта МКС космонавты. Сейчас там находятся Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
В 19:00 эфиры основных теле- и радиоканалов прервутся для трансляции «Минуты молчания».
Президент РФ в разговоре с волонтерами сказал, что, возможно, сам присоединиться к этой акции.
А в 22:00 жители городов и сел смогут принять участие во Всероссийской акции «Свет Победы». Для этого нужно будет погасить основное освещение в доме или квартире и выйти на балкон или подойти к окну с зажженными бытовыми фонариками, свечами или фонариками в телефонах. Свет фонарей и свечей сольется с залпами вечернего салюта.
Для ветеранов же военнослужащие подготовили индивидуальные поздравления. В городах России во дворах ветеранов проведут небольшие парады Победы, чтобы участники Великой Отечественной войны могли посмотреть их из окон. Также для них исполнят песни военных лет.
Памятные акции проведут в День Победы и представители российских политических партий.
Одна из важнейших была запущена «Единой Россией» в преддверии праздника. Масштабный проект «День Победы» дает возможность всем желающим исполнить легендарную песню на своем родном языке. Как пояснили в партии, 9 мая на сайте pobeda-2020.ru будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира, «люди смогут выбрать свой язык, исполнить песню “под минус”, записать видеоролик с помощью сервиса на сайте или мобильного телефона и выложить его в сеть».
По данным сайта единороссов, о желании принять участие в акции заявили космонавты экипажа МКС, российские военнослужащие в Сирии, а также жители более 60 стран, в том числе Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии, Перу, Польши, ЮАР. Идея акции — показать многонациональность Великой Победы.
ЛДПР в День Победы проведет
КПРФ проведет в интернете всероссийскую акцию, посвященную 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В акции примут участие руководители партии, региональные партийные отделения, представители коммунистических партий стран бывшего СССР, общественные движения и организации.
Активисты «Молодой гвардии Единой России» к празднику раздают репринт «победного» номера газеты «Правда» с провозглашением Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В этот день россияне смогут виртуально посетить множество музеев и выставок. Музей Победы на Поклонной горе организует прямую телевизионную трансляцию открытия новой экспозиции «Подвиг народа», которая является отражением жизни страны во время войны, когда народ делал все, чтобы вооружить армию, накормить и одеть, а ученые продолжали делать открытия, деятели культуры творить.
Кроме того, по телевизору можно будет посмотреть как любимые старые фильмы о войне — «Офицеры», «Белорусский вокзал», «В бой идут одни старики», так и новые.
«ВКонтакте» в День Победы также запустит 14-часовой марафон советских фильмов о войне. Пользователи смогут посмотреть «Судьбу человека», «Иваново детство», «Они сражались за Родину», «Белый тигр», «Летят журавли», «Восхождение» и другие картины.
В МИД РФ сообщили, что мероприятия в честь 75-летия Победы, организованные за рубежом как диппредставительствами, так и соотечественниками в разных странах, пройдут, как и в России, в
Жители других государств также смогут присоединиться к виртуальным экскурсиям и акциям, в том числе к «Бессмертному полку». Также для соотечественников за рубежом будет организована серия
За рубежом также почтят память погибших воинов. Послам и консулам за границей даны поручения даже в условиях пандемии организовать с соблюдением эпидемических требований властей посещение мемориалов в честь советских воинов, павших в борьбе с фашизмом.
Виртуальное пространство позволит всем регионам РФ отпраздновать День Победы вместе и принять участие во всех федеральных мероприятиях. Однако в большинстве субъектов РФ власти организовали и местные торжества.
В частности, в
Военнослужащие Центрального военного округа впервые проведут в Екатеринбурге театрализованную
В
Уникальный для своей истории
Кировский «Театр на Спасской» 9 мая покажет на YouTube первую в истории театра
Однако
Москвичи подготовили множество виртуальных проектов, которые доступны всем субъектам РФ.
В честь праздника оргкомитет цикла уличных и городских мероприятий «Московские сезоны» подготовил на своем сайте проект «Искусство Победы», рассказывающий об артистах фронтовых бригад, среди которых Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов. Желающие узнают о жизни московских театров во время войны, как в полевых условиях создавали декорации и реквизит, какие номера входили в репертуар типичного концерта и какие выдающиеся произведения были созданы в военные годы.
В нее вошли кинопоказы документальных и художественных фильмов о войне, видеолекции, чтения литературных произведений фронтовиков и дневниковых записей свидетелей тех событий.
В свою очередь ВДНХ к 75-летию Победы расскажет о жизни главной выставки страны в военные годы и работниках ВСХВ, защищавших Родину, а также представит в соцсети «Одноклассники» проект «Однополчане» с историями фронтовиков. В медиатеке ВДНХ можно увидеть более 700 новых документов, посвященных Дню Победы. Кроме того, на
Согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу салюты будут произведены во всех
По данным Минобороны, торжественные залпы дадут в 29 городах России.
С двух из них — на Поклонной горе и Лужнецкой набережной — военнослужащие произведут уникальный салют в цветах российского триколора. Еще на одной площадке будут размещены 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которые также дадут 30 залпов. Каждому из них будет присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события.
Салют начнется в 22:00 мск. Ночное небо Москвы украсят фейерверки более 55 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 м. Трансляцию салюта можно будет посмотреть по телевизору по всей стране.