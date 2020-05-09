01:23 (мск), источник: Российская газета
Тысяча музыкантов под руководством Башмета исполнила «День Победы»
Знаменитая песня «День Победы», символизирующая для всех россиян праздник 9 Мая, прозвучала в исполнении тысячи человек из разных городов страны: 314 молодых музыкантов из 14 городов (участников Всероссийского Юношеского Симфонического Оркестра, юношеских и молодежных региональных оркестров, региональных образовательных центров Юрия Башмета) и около 600 певцов из 27 молодежных и студенческих хоровых коллективов из 17 российских регионов.