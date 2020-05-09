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09:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин выступает с обращением к россиянам в связи с Днем Победы (видео)

В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент РФ Владимир Путин выступает с обращением. В небе над Москвой состоится парад военной авиации.

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Президент возложит цветы к Вечному огню и выступит перед россиянами в районе 10 утра 9 мая, сообщил журналистам «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности 16 апреля сообщил о переносе всех массовых публичных мероприятий, включая парад на Красной площади, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, из-за распространения коронавируса.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование Дня Победы в этом году. Основные акции, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят в новом формате, но своей значимости они от этого не теряют.

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