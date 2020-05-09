Путин выступает с обращением к россиянам в связи с Днем Победы (видео)

Президент возложит цветы к Вечному огню и выступит перед россиянами в районе 10 утра 9 мая, сообщил журналистам «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности 16 апреля сообщил о переносе всех массовых публичных мероприятий, включая парад на Красной площади, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, из-за распространения коронавируса.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование Дня Победы в этом году. Основные акции, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят в новом формате, но своей значимости они от этого не теряют.