01:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Роспотребнадзор рекомендовал масочный режим и изоляцию пожилых до окончания пандемии
Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных
Методика включает оценку распространения коронавируса, свободный коечный фонд и охват тестирования. «Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными», — говорится в сообщении ведомства.
Первый этап. Разрешаются прогулки, занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, возобновляется работа некоторых предприятий.
Второй этап. Возобновляется работа магазинов большей площади, могут вести деятельность отдельные образовательные организации. Сохраняются ограничения на предельное число лиц в торговом зале.
Третий этап. Возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг. Отменяются ограничения числа посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений.
Роспотребнадзор рекомендовал во время поэтапного снятия ограничений сохранить режим изоляции граждан, которые подвержены высокому риску тяжелого заболевания COVID-19 (люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания). «На всех этапах обязательным будет сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска», — говорится в сообщении. Ведомство рекомендует использовать масочный режим в общественных местах.
Ранее Роспотребнадзор представил свои рекомендации президенту Владимиру Путину. Тогда сообщалось, что на первом этапе будут разрешены занятия спортом на улице, на втором — прогулки с членами семьи, на третьем будут открыты парки и скверы.
В России зарегистрировано 188 тыс. заразившихся коронавирусом. Из них в Москве — 98,5 тыс. В стране от COVID-19 умерли 1,8 тыс. человек, в столице — 1 тыс.