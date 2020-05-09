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01:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор рекомендовал масочный режим и изоляцию пожилых до окончания пандемии

Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса. Рекомендации направлены в регионы. Во время снятия ограничений режим изоляции должны соблюдать лица с высоким риском тяжелого заболевания COVID-19, а власти не должны снимать масочный режим. Если удаленный режим работы не нарушает функционирование организации, то его нужно сохранить до снятия всех ограничений.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 09.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 932 839+96 634
Скончалось274 422+5 423
Выздоровело1 313 004+34 555
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Источник: РИА "Новости"

Методика включает оценку распространения коронавируса, свободный коечный фонд и охват тестирования. «Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными», — говорится в сообщении ведомства.

Этапы снятия ограничений:

Первый этап. Разрешаются прогулки, занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, возобновляется работа некоторых предприятий.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Второй этап. Возобновляется работа магазинов большей площади, могут вести деятельность отдельные образовательные организации. Сохраняются ограничения на предельное число лиц в торговом зале.

Третий этап. Возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг. Отменяются ограничения числа посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений.

Роспотребнадзор рекомендовал во время поэтапного снятия ограничений сохранить режим изоляции граждан, которые подвержены высокому риску тяжелого заболевания COVID-19 (люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания). «На всех этапах обязательным будет сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска», — говорится в сообщении. Ведомство рекомендует использовать масочный режим в общественных местах.

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Ранее Роспотребнадзор представил свои рекомендации президенту Владимиру Путину. Тогда сообщалось, что на первом этапе будут разрешены занятия спортом на улице, на втором — прогулки с членами семьи, на третьем будут открыты парки и скверы.

Вместе с тем ведомство считает, что некоторые правила безопасности и поведения должны сохраниться до конца года.

В России зарегистрировано 188 тыс. заразившихся коронавирусом. Из них в Москве — 98,5 тыс. В стране от COVID-19 умерли 1,8 тыс. человек, в столице — 1 тыс.

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