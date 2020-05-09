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05:17 (мск), источник: РИА Новости

Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Руководитель Центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер сообщила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 09.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 937 813+92 095
Скончалось276 863+7 296
Выздоровело1 319 447+34 706
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Источник: РИА Новости

«На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID … я совсем расклеилась. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Федермессер, компьютерная томография выявила начальную стадию пневмонии в обоих легких. «Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа», — добавила она.

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Федермессер отметила, что чувствует себя гораздо лучше и уверена, что будет в больнице недолго.

на также поблагодарила врачей и подчеркнула, что главврач больницы Денис Проценко организовал потрясающую службу и команду.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.

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