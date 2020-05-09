Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом

«На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID … я совсем расклеилась. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку», — написала она на своей странице в Facebook.
По словам Федермессер, компьютерная томография выявила начальную стадию пневмонии в обоих легких. «Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа», — добавила она.
Федермессер отметила, что чувствует себя гораздо лучше и уверена, что будет в больнице недолго.
на также поблагодарила врачей и подчеркнула, что главврач больницы Денис Проценко организовал потрясающую службу и команду.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.