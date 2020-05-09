08:19 (мск), источник: ТАСС
Космонавты с МКС поздравили ветеранов с Днем Победы
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/ — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер отметили, что с благодарностью вспоминают всех, кто в борьбе за Победу отдал все.
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили ветеранов и всех россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
«Сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет Великой Победе над фашизмом. Мы, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту Победу отдал все», — сказал Иванишин на видео, размещенном на канале Роскосмоса в YouTube.
В свою очередь Вагнер отметил, что многие жители планеты столкнулись с горем и потерями во время войны, поэтому 9 мая 1945 года «радость Победы была искренней и объединила многие народы».
Сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете.
В этом году Роскосмос провел акцию «Бессмертный полк на МКС». Для участия в ней нужно было отправить информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографии сообществу «Роскосмос» во «ВКонтакте». 25 апреля на космическом грузовом корабле «Прогресс МС-14» эти данные были доставлены на Международную космическую станцию. Корабль был выведен на орбиту на ракете «Союз-2.1а», получившей название ракета Победы.
В этом году все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы перенесены в связи с пандемией коронавируса. В частности, военный парад на Красной площади пройдет позже, а акция «Бессмертный полк» проходит в