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08:19 (мск), источник: ТАСС

Космонавты с МКС поздравили ветеранов с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/ — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер отметили, что с благодарностью вспоминают всех, кто в борьбе за Победу отдал все.

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили ветеранов и всех россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет Великой Победе над фашизмом. Мы, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту Победу отдал все», — сказал Иванишин на видео, размещенном на канале Роскосмоса в YouTube.

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В свою очередь Вагнер отметил, что многие жители планеты столкнулись с горем и потерями во время войны, поэтому 9 мая 1945 года «радость Победы была искренней и объединила многие народы».

Сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете.
Иван Вагнер
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В этом году Роскосмос провел акцию «Бессмертный полк на МКС». Для участия в ней нужно было отправить информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографии сообществу «Роскосмос» во «ВКонтакте». 25 апреля на космическом грузовом корабле «Прогресс МС-14» эти данные были доставлены на Международную космическую станцию. Корабль был выведен на орбиту на ракете «Союз-2.1а», получившей название ракета Победы.

В этом году все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы перенесены в связи с пандемией коронавируса. В частности, военный парад на Красной площади пройдет позже, а акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-режиме.

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