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07:01 (мск), источник: Ведомости

Ведущий «Дождя» Павел Лобков лечится от коронавирусной инфекции дома

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков заразился коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме, он лечится от COVID-19 на дому. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:32 MSK, 09.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 938 080+91 219
Скончалось274 898+5 314
Выздоровело1 322 052+36 245
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Источник: РИА "Новости"

По словам Лобкова, заболевание ему диагностировали врачи Первой градской больницы, а лечение он получает от третьей поликлиники на Патриарших. Телеведущий рассказал, что впервые за 40 лет работы в средствах массовой информации он оформил больничный лист. Он также сообщил, что по распоряжению главного редактора «Дождя» прекратил эфирную деятельность.

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При этом Лобков пишет о том, что пока не будет принимать привезенные ему из поликлиники лекарства.

Его пост в социальной сети сопровождается описанием результата компьютерной томографии. В нем указывается на высокую вероятность заболевания и его легкую форму у пациента. В мае председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что коронавирусом инфицированы более тысячи журналистов, а 500 из них находятся под медицинским наблюдением. По его данным. в 23 странах мира от последствий COVID-19 умерли 55 журналистов.

По данным оперативного штаба на 8 мая, с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в России заболели 187 859 человек, выздоровели 26 608 человек (10 259 из них в Москве). Скончались 1723 заразившихся коронавирусом (956 в Москве). В первой пятерке регионов по числу заболевших COVID-19 — Москва (98 522 зараженных), Московская область (18 350), Санкт-Петербург (6565), Нижегородская область (3886) и Дагестан (2468).

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