Ведущий «Дождя» Павел Лобков лечится от коронавирусной инфекции дома

По словам Лобкова, заболевание ему диагностировали врачи Первой градской больницы, а лечение он получает от третьей поликлиники на Патриарших. Телеведущий рассказал, что впервые за 40 лет работы в средствах массовой информации он оформил больничный лист. Он также сообщил, что по распоряжению главного редактора «Дождя» прекратил эфирную деятельность.
При этом Лобков пишет о том, что пока не будет принимать привезенные ему из поликлиники лекарства.
Его пост в социальной сети сопровождается описанием результата компьютерной томографии. В нем указывается на высокую вероятность заболевания и его легкую форму у пациента. В мае председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что коронавирусом инфицированы более тысячи журналистов, а 500 из них находятся под медицинским наблюдением. По его данным. в 23 странах мира от последствий COVID-19 умерли 55 журналистов.
По данным оперативного штаба на 8 мая, с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в России заболели 187 859 человек, выздоровели 26 608 человек (10 259 из них в Москве). Скончались 1723 заразившихся коронавирусом (956 в Москве). В первой пятерке регионов по числу заболевших COVID-19 — Москва (98 522 зараженных), Московская область (18 350), Санкт-Петербург (6565), Нижегородская область (3886) и Дагестан (2468).