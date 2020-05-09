Путин возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду

Президент России ежегодно 9 мая возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Обычно эта церемония проходит после парада Победы на Красной площади, который в этом году был отложен из-за эпидемиологической ситуации. Традиционно глава государства несет цветы к Вечному огню также ежегодно 22 июня, в День памяти и скорби, и 23 февраля — в День защитника Отечества.
Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.
С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата постоянно несет вахту почетный караул — «Пост номер 1». В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.