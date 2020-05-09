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10:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. После этого глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором поздравил граждан с Днем Победы.

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Путин отметил, что для страны остается неизменным духовно-нравственное значение победы во Второй мировой войне, добавив, что «это наша память и гордость».

«Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа. Людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу», — сказал президент.

Владимир Путин пообещал «широко и торжественно» отметить юбилейную дату позднее. «Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил победу. Будет и наш парад на Красной площади, и народный марш “Бессмертного полка”», — заявил он.

16 апреля президент объявил о переносе парада Победы из-за пандемии коронавируса. Вместо традиционного мероприятия по всей стране пройдут авиационные парады и салюты. Напомним, введенный из-за вируса нерабочий период в России продлен до 11 мая включительно.

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