ВОЗ заявила, что курение не защищает от коронавируса

Как пояснила представительница ВОЗ, упомянутые исследования «не оценивают, защищает ли курение от заболевания, и не утверждают этого». «Существует ряд опубликованных исследований о том, что курильщики, заразившиеся инфекцией, подвержены более высокому риску тяжелого протекания заболевания, необходимости вентиляции легких, помещения в отделение интенсивной терапии и смерти», — сообщила госпожа Керкхове (цитата по ТАСС).
Минздрав России ранее заявил, что курение во время пандемии коронавируса может быть смертельно. По мнению главного внештатного
Россия по количеству заразившихся COVID-19 занимает пятое место в мире: в стране заболело более 198 тыс. человек, умерло свыше 1,8 тыс. По всему миру число зараженных превысило 3,9 млн, скончалось более 274 тыс.