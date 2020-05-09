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11:59 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ заявила, что курение не защищает от коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что курение увеличивает риск протекания коронавирусной инфекции в более тяжелой форме. Таким образом она прокомментировала опубликованные во Франции исследования о том, что курящих людей якобы реже госпитализируют из-за COVID-19.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 954 246+92 072
Скончалось275 160+5 279
Выздоровело1 331 068+39 578
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Источник: РИА "Новости"

Как пояснила представительница ВОЗ, упомянутые исследования «не оценивают, защищает ли курение от заболевания, и не утверждают этого». «Существует ряд опубликованных исследований о том, что курильщики, заразившиеся инфекцией, подвержены более высокому риску тяжелого протекания заболевания, необходимости вентиляции легких, помещения в отделение интенсивной терапии и смерти», — сообщила госпожа Керкхове (цитата по ТАСС).

Минздрав России ранее заявил, что курение во время пандемии коронавируса может быть смертельно. По мнению главного внештатного психиатра-нарколога ведомства профессора Евгения Брюна, «вбросы» о пользе курения «организовываются заинтересованными лицами и производителями».

Россия по количеству заразившихся COVID-19 занимает пятое место в мире: в стране заболело более 198 тыс. человек, умерло свыше 1,8 тыс. По всему миру число зараженных превысило 3,9 млн, скончалось более 274 тыс.

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