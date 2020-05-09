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11:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума

В России снизился до минимального значения коэффициент распространения коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 951 905+90 208
Скончалось275 067+5 200
Выздоровело1 330 209+39 845
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Источник: РИА "Новости"

По данным на 9 мая, он составляет 1,06, что является минимумом с начала эпидемии, пишет ТАСС со ссылкой на материалы оперативного штаба.

В Москве, где зарегистрировано наибольшее число заразившихся — свыше 100 тысяч — показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, которая содержится в обнародованных 8 мая рекомендациях Роспотребнадзора по снятию ограничений.

Показатель, на основе которого будут приниматься решения о выходе из режимов ограничений, вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.

Также будут оцениваться свободный коечный фонд и охват тестированием.

За последние сутки в России зафиксировали 10,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии в стране зарегистрировали почти 200 тысяч случаев заражения. Свыше 31 тысячи пациентов выздоровели, 1,8 тысячи скончались.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 09.05
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