Российский глубоководный аппарат «Витязь» впервые погрузился на дно Марианской впадины

Он доставил на дно впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«8 мая 2020 года в 22:34 мск российский автономный необитаемый подводный аппарат “Витязь” совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики “Витязя” зафиксировали глубину 10 тыс. 28 метров», — сообщили в ФПИ (цитата по «РИА Новости»). Уточнив, что в ходе погружения на дно Марианской впадины был доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы.
Кроме того, аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды. Миссия без учета погружения и всплытия на поверхность длилась более трех часов. «“Витязь” стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана», — заявили в ФПИ.
Аппарат «Витязь» — составная часть комплекса сверхглубоководного погружения, разработка которого началась в сентябре 2017 года. Морской мобильный роботизированный комплекс предназначен для проведения научных исследований в любых районах Мирового океана.