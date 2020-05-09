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12:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Российский глубоководный аппарат «Витязь» впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Он доставил на дно впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«8 мая 2020 года в 22:34 мск российский автономный необитаемый подводный аппарат “Витязь” совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики “Витязя” зафиксировали глубину 10 тыс. 28 метров», — сообщили в ФПИ (цитата по «РИА Новости»). Уточнив, что в ходе погружения на дно Марианской впадины был доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы.

Кроме того, аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды. Миссия без учета погружения и всплытия на поверхность длилась более трех часов. «“Витязь” стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана», — заявили в ФПИ.

Аппарат «Витязь» — составная часть комплекса сверхглубоководного погружения, разработка которого началась в сентябре 2017 года. Морской мобильный роботизированный комплекс предназначен для проведения научных исследований в любых районах Мирового океана.

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