Беру огонь на себя. Подвиги женщин-медиков во время Великой Отечественной войны

На фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны работали более 700 тысяч медицинских служащих. Была оказана помощь более 10 млн раненых. По скудной статистике, открытой в 1993 году, на передовую попали более 41 тысячи женщин. Сегодня женщины во всем мире вновь на передовой, где они сражаются с новым врагом — Covid-19. 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о подвигах женщин-медиков.
Ермольева Зинаида Виссарионовна (12 октября 1898 — 2 декабря 1974)
Создала антибиотик, который спас жизни сотни тысячам людей.
Эпидемиолог и микробиолог, создательница антибиотиков в СССР, член Академии медицинских наук.
В 1942 году Зинаида Ермолаева впервые в СССР получила пенициллин и принимала участие в организации его производства в больших объемах. Это спасло сотни тысяч жизней советских солдат во время Великой Отечественной войны.
В 1942 году Ермолаева провела шесть месяцев в Сталинграде, когда он стал прифронтовым пунктом для эвакуированных. Она была направлена в город для предотвращения вспышки заболевания холерой. В городе было налажено производство холерного бактериофага и каждый день его получали 50 000 человек.
Пушина Феодора Андреевна (13 ноября 1923 — 6 ноября 1943)
Погибла при пожаре, спасая раненых.
В апреле 1942 года Феодора Пушина была вызвана на войну, служила в первом Украинском фронте фельдшером. Поздней осенью шли суровые бои в Киеве, раненых доставляли в пригород — село Святошино. Утром 6 ноября 1943 года село попало под бомбардировку. Загорелось здание, где находился госпиталь с ранеными. Пушина вместе с командиром бросилась спасать больных.
Из огня она вынесла более тридцати тяжелораненых бойцов. Когда она вернулась за последним бойцом, здание стало рушиться.
Командир вынес ее из обломков сгоревшего дома, но фельдшер получила сильные ожоги и травмы и скончалась на руках своего командира. Награждена орденом Красной звезды.
Кравец Людмила Степановна (7 февраля 1923 — 23 мая 2015)
Служила на фронте, получила тяжелое ранение, вновь вернулась на войну и дошла до Берлина.
В июле 1941 года Людмила Кравец ушла на войну в качестве санинструктора стрелкового подразделения на Северо-Западном фронте. Она выносила раненых с поля боя прямо из-под пуль. В 1942 году получила тяжелую травму. Пули задели оба бедра, а позже началась гангрена ног. После тяжелого выздоровления Кравец вернулась в состав своей части и дошла до Берлина. Имеет множество наград, в том числе медаль «За отвагу», орден Отечественной войны I степени, удостоена звания Героя Советского Союза.
Гнаровская Валерия Осиповна (18 октября 1923 — 23 сентября 1943)
Бросилась под танк, спасая лагерь раненых.
Попала на фронт санинструктором в 1943 году. Осенью Валерия Гнаровская участвовала в бое на берегу Днепра. Тогда рота попала под пулеметный огонь врага. Враг отступил, но среди советских солдат было много убитых и раненых. Разбив для раненых палатки, отряд двинулся дальше. Гнаровская осталась с лагерем в ожидании транспорта красного креста. Ранним утром появился вражеский танк «тигр».
Женщина собрала у раненых сумки с гранатами и вместе с ними кинулась под гусеницы. Она погибла, но ценой своей жизни спасла 70 бойцов.
Награждена медалью «За отвагу», посмертно — званием Герой Советского Союза и орденом Ленина.
Константинова Ксения Семеновна (18 апреля 1925 — 1 октября 1943)
Была ранена, вернулась на фронт, расстреляна врагом.
В 1943 году Ксения Константинова добровольно ушла на фронт санинструктором и попала в третий батальон 730 стрелкового полка. Под Курском дивизия оказалась под главным ударом вражеских войск и подверглась жестокому воздушному обстрелу и танковым атакам. Константинова выносила раненых с поля боя, оказывала им первую медицинскую помощь и возвращалась на передовую. Бойцы отбивали удар за ударом, а потом пошли в контратаку. После одной из таких атак женщина очнулась уже в госпитале в Туле. Позже она узнала, что рядом с ней разорвалась мина.
Вернулась на фронт под Смоленск. Бои шли ожесточенные — некоторые населенные пункты то переходили в руки врага, то вновь возвращались к нашими войскам. Ксения Константинова была ранена и захвачена в плен. Ее жестоко пытали, а потом расстреляли, не добившись никаких признаний.
Ломова Дора Павловна (9 февраля 1902 — 27 апреля 1991)
Спасала молодых горожан от отправки в Германию, выдавая им фиктивные справки о болезнях.
Дора Ломова работала врачом в Ростове-на-Дону в поликлинике № 1. В годы Великой Отечественной войны она была главным врачом и членом подпольной группы. Под ее руководством работники поликлиники оказывали медицинскую помощь раненым солдатам и горожанам, оставшимся в оккупированном городе. Ломова спасала молодых жителей от отправки в Германию, выдавая им фиктивные справки о болезнях. Сейчас на здании больницы установлена мемориальная доска, посвященная Ломовой.
Байда Мария Карповна (1 февраля 1922 — 30 августа 2002)
Освободила из плена солдат, ранена, прошла ряд немецких концлагерей.
Мария Байда окончила курсы медицинских сестер в начале Великой Отечественной войны. Совершила подвиг 7 июня 1942 года, будучи санитарным инструктором 514 стрелкового полка. В бое за Севастополь она освободила из плена советского командира и восемь бойцов, при этом сумела захватить оружие противника, сразила из автомата 15 солдат противника и одного офицера. В июле 1942 года была тяжело ранена и попала в плен. Прошла несколько немецких концлагерей. В мае 1945 года освобождена американскими войсками.
Ей присвоено звание Героя Советского Союза.
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