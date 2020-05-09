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12:57 (мск), источник: RNS

В Москве разработали новую тест-систему на коронавирус

В Москве готовят к запуску новую тест-систему, позволяющую определить наличие у человека иммунитета к коронавирусу, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 954 246+92 072
Скончалось275 160+5 279
Выздоровело1 331 068+39 578
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Источник: RNS

«Мы планируем начать применять новый метод тестирования на наличие у человека иммунитета к коронавирусу — так называемый иммуноферментный анализ, для которого в качестве материала используется кровь из вены. Новый тест выявляет иммуноглобулины, по которым можно определить, находится человек в острой стадии заболевания или уже переболел», — приводятся ее слова на сайте мэра Москвы.

По ее словам, система будет предлагаться в формате государственно-частного партнерства всем предприятиям, которые обязаны проводить регулярное тестирование сотрудников.

«То есть забор проб будет осуществляться за счет работодателя, а последующее тестирование — за счет средств города. Думаю, что в ближайший месяц мы сможем существенно нарастить объемы такого тестирования», — добавила она.

Как уточнила пресс-служба мэра, новая тест-система будет запущена в ближайшее время.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 9 мая, число случаев коронавируса в России увеличилось за сутки на 10 817 — до 198 676. За весь период в России выздоровели 31 916 заболевших, зафиксировано 1827 летальных исходов, связанных с коронавирусом.

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