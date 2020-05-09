12:57 (мск), источник: RNS
В Москве разработали новую тест-систему на коронавирус
В Москве готовят к запуску новую
«Мы планируем начать применять новый метод тестирования на наличие у человека иммунитета к коронавирусу — так называемый иммуноферментный анализ, для которого в качестве материала используется кровь из вены. Новый тест выявляет иммуноглобулины, по которым можно определить, находится человек в острой стадии заболевания или уже переболел», — приводятся ее слова на сайте мэра Москвы.
По ее словам, система будет предлагаться в формате
«То есть забор проб будет осуществляться за счет работодателя, а последующее тестирование — за счет средств города. Думаю, что в ближайший месяц мы сможем существенно нарастить объемы такого тестирования», — добавила она.
Как уточнила
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 9 мая, число случаев коронавируса в России увеличилось за сутки на 10 817 — до 198 676. За весь период в России выздоровели 31 916 заболевших, зафиксировано 1827 летальных исходов, связанных с коронавирусом.