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15:59 (мск), источник: РИА Новости

Названо самое опасное свойство коронавируса

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал «Хуаньцюван».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 959 249+87 531
Скончалось275 328+5 049
Выздоровело1 333 094+38 107
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Источник: РИА Новости

Специалист отметил высокую заразность SARS-CoV-2: он передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS, что и делает его столь опасным. Поэтому для защиты от новой инфекции необходимо организовать четырехкомпонентную систему борьбы. Это ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция, уточнил профессор.

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По словам врача, ранняя защита сводится к индивидуальным мерам: ношению масок и перчаток, мытью рук, соблюдению социальной дистанции. Эти меры эффективны, так как коронавирус передается в основном при непосредственных контактах и через поверхности, пояснил Наньшань.

Для раннего выявления необходимо быстро выявлять людей, страдающих от симптомов, схожих с COVID-19: в частности, измерять температуру в местах массового скопления людей. Кроме того, важен ответственный подход у самих людей — при появлении подозрительных симптомов необходимо сразу обращаться к врачам. Среди признаков болезни он назвал недомогание, жар, сухой кашель и нетипичную усталость.

Наньшань отметил важность ранней диагностики: это необходимо для того, чтобы в больницах не смешивать зараженных коронавирусом и обычных пациентов. Для этого необходимо специальное обследование в амбулаторных условиях. Ученый уверен, что на дому невозможно обеспечить качественное исследование.

Ранняя изоляция необходима для оперативного сведения к минимуму контактов зараженных со здоровыми людьми, заключил вирусолог.

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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более 3,6 миллиона зараженных, из которых свыше 254 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

Больше всего зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии. Китаю, в свою очередь, удалось победить эпидемию.

В России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки — 5,8%), 31 916 пациентов поправились. Жертвами вируса стали 1827 пациентов.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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