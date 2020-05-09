16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Необычно пухлый кот стал новым любимцем в соцсетях (фото)
Ест он немного, но при этом все равно толстеет.
Кот Мэнсон, живущий вместе с хозяйкой Мелани в штате Мэриленд, весит почти 13 кг. Это вес очень упитанного
Любимец Мелани начал набирать вес после кастрации в возрасте около года. По словам девушки, в то время он был тощим и немного диким. Теперь Мэнсону уже девять лет. Он не только превратился в милого пухляша, но и обзавелся в зрелом возрасте покладистым характером. Чаще всего он спит или пытается залезть хозяйке на руки.
Мелани утверждает, что кот не ест много. Он получает стандартную порцию корма утром и вечером. Ровно столько же получают еще две кошки девушки, которых зовут Мими и Мартышка. У них совершенно нормальный вес.
Пытаясь разгадать загадку, Мелани сводила питомца к нескольким ветеринарам. Все анализы крови показали, что Мэнсон совершенно здоров.
Друзья девушки уверяют, что никогда не видели своими глазами такого пухлого кота. Они убедили Мелани завести Мэнсону страницу в соцсетях. Сейчас у него уже больше 10 тысяч подписчиков.
Анна Лысенко.