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16:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские врачи первыми в мире нашли новый способ выявления коронавируса

Российские врачи нашли альтернативу компьютерной томографии (КТ) для выявления COVID-19 и первыми в мире начали применять для этого магнитно-резонансную томографию (МРТ). Этот метод оказался эффективнее и безопаснее из-за использования электромагнитных волн вместо рентгеновских лучей, сообщает Baza.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 09.05
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Источник: РИА "Новости"

Специалисты Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения Москвы провели исследование на базе клиники в Чечне и выяснили, что МРТ можно использовать не только при работе с беременными и детьми, но полученные данные оказываются информативнее, чем при КТ. Вся процедура занимает около десяти минут.

С помощью магнитно-резонансного аппарата врачи обнаружили новый симптом болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, и назвали его cloudy sky sign («знак облачного неба») — это пятна на снимках, похожие на облачное небо.

Использовать устройства уже начали в Дагестане, где наблюдается нехватка аппаратов КТ и много зараженных жителей.

Ранее российские медики начали выявлять коронавирус с помощью российско-эмиратского искусственного интеллекта. Технология проводит дистанционный анализ и распознавание КТ-снимков за несколько минут.

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17:54 (мск)© Ньюстюб
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